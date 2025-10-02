Le retour à Mulhouse des “Journées d’octobre”

Les traditionnelles et incontournables Journées d'Octobre sont de retour à Mulhouse. L’événement mettra en avant plusieurs villages thématiques : le Village des Créateurs, le Village de l’habitat, le Village du Jardin, et puis le Village Gourmand, où les visiteurs pourront découvrir des produits artisanaux, des spécialités culinaires

Et comme c’est le cas depuis 25 ans, événement dans l'événement : Folie Flore est de retour aussi. Un immense show floral : 11 000 m² de jardins éphémères qui prennent vie au rythme des jeux d'eau et de lumière

📅 : Du 02 au 12 octobre

📍 : Parc expo Mulhouse

Florence Mendez à découvrir à l'Entrepôt de Mulhouse :

Florence Mendez se décrit comme une forte tête, ultra sensible. Dans un stand up assez piquant, elle revient sur son parcours semé d’embûches. Car Florence Mendez est HPI et elle a été diagnostiquée d’un trouble du spectre autistique. Dans son spectacle elle revient sur cette différence et va prendre un malin plaisir à dénoncer la bêtise humaine. A savoir que Florence Mendez a remporté plusieurs concours d’humour, dont celui du prestigieux Voo Rire Festival de Liège. Elle s’est également fait remarquer à Montreux et elle sera à partir de ce soir sur la scène de l'entrepôt de Mulhouse.

📅 : Jeudi 02, vendredi 03 et samedi 04 octobre 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Infos et billetterie sur www.lentrepot.org

Afterwork à Colmar :

RDV au Mojo café pour ce nouvel afterwork. Toute l’équipe vous attend pour passer un moment autour de bons cocktails ou autres dans ce bar à 2 étages. Au programme : amuse bouche, planchette apéro, cocktails et tarifs afterwork.

Pour l’ambiance, présence de Jason Mac Douglas pour le DJ set.

📅 : Jeudi 02 octobre à partir de 19h

📍 : Mojo Café place de la cathédrale à Colmar.