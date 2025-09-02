Des cours d’essai gratuit à Chalampé :

La rentrée ça y est c’est fait. C’est l'heure de reprendre les bonnes habitudes, notamment sportives. Tout au long du mois de septembre, l'association Dynamique Sportive Chalampé vous propose de découvrir et essayer ses activités sport et bien-être, gratuitement et sans engagement ! Il y a du stretching, gym douce, Taï Chi, méditation aussi par exemple. Des cours accessibles à tous, dès 14 ans, quel que soit votre niveau.

📅 : Tous les jours sauf les vendredis et samedis

📍 : Salle polyvalente Les Galets de Chalampé

Visite guidée de la ville de Soultz :

Tous les mardis à 10h, jusqu’au 9 septembre, vous pouvez profiter d’une visite guidée pour découvrir le charme de Soultz !

Parcourez les ruelles de cette cité typiquement alsacienne, entre maisons à colombages, bâtiments historiques et anecdotes étonnantes. Une visite guidée pleine de découvertes.

Et tout au long de la semaine il y aura plusieurs visites guidées prévues : demain visite guidée à Eguisheim à partir de 10h30, jeudi visite du musée unterlinden à Colmar . Renseignez vous simplement auprès des différents offices de tourisme.

📅 : Mardi 02 septembre à partir de 10h

📍 : Eglise Saint-Maurice

C’est gratuit.

Jeu d’immersion à découvrir à Mulhouse :

C’est BUNKER 451 : survival game

Avec ce jeu, on plonge en 2029 : un astéroïde menace la Terre et vous tentez d’entrer dans le dernier refuge, le bunker 451. Mais attention : tout le monde ne pourra pas survivre… Pendant deux heures, par équipes de 8 à 30, vous devrez incarner un personnage, affronter des dilemmes et faire des choix dans le but de survivre.

L’expérience dure environ 2 heures et s’installe chez vous ou dans votre entreprise mais attention il faut de la place : au moins 100 m². L’équipe organisatrice apporte tout le matériel. Plus de 100 objets et aides physiques (cartes, documents, accessoires). Des séquences vidéo et audio qui rythment l’histoire. Un game master (animateur) guide la partie.

Participants : de 8 à 30 joueurs en simultané

C’est évidemment sur réservation dans Mulhouse et environ : www.laurentschartner.wixsite.com/consulting