Ahmed Sylla à découvrir à Strasbourg :

L’humoriste débarque sur la scène du zénith de Strasbourg pour présenter son seul en scène “Origami”. Origami, c’est l’art du pliage et quand on lit le descriptif de ce spectacle on comprend : Pendant plus de 10 ans maintenant, il s’est plié en quatre pour essayer de nous plier en deux, de rire évidemment. Il se demande aujourd’hui quelle forme aurait pris son origami, son destin, si il n'avait pas plié bagage de sa ville natale…

Dans ce spectacle, il parlera de sa vie, de ses choix, des joies et des peines, des victoires et des échecs...

📅 : Mercredi 03 décembre - 20h

📍 : Zénith de Strasbourg

Village des Lutins est en place à Turckheim :

La place de l’Hôtel de Ville de Turckheim se transforme haque soir en un véritable village de lutins, sublimée par les décorations de Noël de la Ville. Les visiteurs pourront déambuler entre les maisonnettes en bois, toutes décorées avec soin et façonnées par les petites mains des lutins de Turckheim. Et en même temps profiter du marché de noël et de sa vingtaine de chalets où l'artisanat local sera à l'honneur.

Découvrez aussi les animaux de la Ferme de la Bassette en suivant le sentier des chèvres

📅 : Tous les jours jusqu’au 30 décembre.

📍 : Turckheim

Vente de noël du secours populaire dans le Haut-Rhin

Les bénévoles du Secours populaire du Haut-Rhin vous attendent nombreux pour leur vente de Noël. Cet évènement sera l'occasion de faire le plein de jouets d'occasion (de quoi faire plaisir en cette période de fin d'année !), mais également de vêtements de saison, de livres, de décoration et de vaisselle !

Profitez de cette occasion unique pour faire de bonnes affaires tout en soutenant une cause importante. Les fonds récoltés permettront de financer nos actions solidaires et d'accompagner les personnes dans le besoin.

📅 : Mercredi 03 décembre 10h à 17h

📍 : Eglise St Jean à Colmar

📅 : Vendredi 05 décembre et samedi 06 décembre de 10h à 17h

📍 : Salle Saint-Fridolin de Mulhouse.