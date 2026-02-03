Epitech Summit à Mulhouse :

Epitech Summit 2026 est le rendez-vous annuel incontournable de l’innovation et de la tech à Mulhouse. Le campus Epitech Mulhouse accueillera deux journées entièrement consacrées à la tech, à l’innovation et aux échanges de haut niveau entre acteurs majeurs de l’écosystème numérique.

Au programme : 16 conférences, 4 workshops et des démonstrations en live, animés par des entreprises de référence et des experts reconnus du numérique. Intelligence artificielle, cybersécurité, data, web et jeu vidéo seront au cœur des échanges. Que vous soyez entreprise, institution, professionnel de la tech ou simplement curieux, venez rencontrer les acteurs qui font l’innovation d’aujourd’hui et de demain.

📅 : Mardi 03 et mercredi 04 fevrier de 9h à 17h

📍 : Epitech Mulhouse

C’est gratuit.







Celtics Legend ce soir à Sausheim :

Celtic Legends est un spectacle de musiques et de danses irlandaises qui s'est produit sur de nombreuses scènes à travers le monde depuis sa création, attirant près de 3 millions de spectateurs. Littéralement, on plonge dans l’ambiance électrique d'un pub traditionnel.

Celtic Legends revient en cette année 2026 avec une nouvelle version du spectacle. Un show de durant 2 heures avec 5 talentueux musiciens, 12 danseurs incroyables.

📅 : Mardi 03 fevrier à 20h

📍 : Eden de Sausheim.

C’est parti pour les Myceliades à Saint Louis :

Pour la deuxième année, la médiathèque Le Parnasse et le cinéma La Coupole s’associent à l’occasion du festival de science-fiction Les Mycéliades. Objectif : vous proposer deux semaines de découvertes culturelles et scientifiques avec le thème de la protection du vivant.

Il y en aura pour les grands et les petits : des ateliers, des projections au cinéma, des conférences… Vous allez rencontrer des auteurs, participer à un atelier jeux-vidéo sur écran géant, assister à l’apocalypse depuis votre fauteuil, et reconstruire un monde meilleur. Un programme pour rêver, penser, débattre !

📅 : Jusqu’au 15 février

📍 : St Louis