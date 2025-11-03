Jeu de piste spécial Halloween :

Un jeu de piste connecté à faire ou vous voulez pour se faire frissonner histoire de prolonger cette ambiance Halloweenesque. Et tout commencera au moment où vous entrerez un code sur votre smartphone... À ce moment précis, votre appareil se connectera à d'étranges ondes qui vous embarqueront malgré vous dans les endroits les plus terrifiants du monde : un ancien asile, au beau milieu d'un cimetière ou encore au sous-sol d'un manoir hanté.

A vous ensuite de résoudre des énigmes pour aller au bout de ce grand jeu de piste !

2 versions de jeu possibles :

Intérieure : vous pouvez jouer directement chez vous (ou ailleurs bien au chaud)

Extérieure : vous pouvez jouer à l'endroit de votre choix (parc, forêt, centre ville, ...)

Ce jeu peut se faire par équipe de 2 à 6 joueurs ( 39 euros) www.insolitprod.com/jeu/the-halloween-experience-trick-or-treat

Soirée ciné à Thann :

RDV au Relais culturel intercommunal de Thann ce soir pour découvrir le film “Leurs champs du cœur . Un film qui est en fait un tour de France de 15 agriculteurs et agricultrices. Tous parlent de leurs galères, des solutions possibles, de la beauté du métier aussi. A cœurs ouverts, ils nous livrent des témoignages sincères et nous donneront envie d’améliorer notre manière de nous nourrir.

La projection est organisée dans le cadre du festival Alimenterre. Le film sera suivi d’un débat autour des enjeux agricoles et alimentaires locaux.

📅 : Lundi 03 novembre - 20h

📍 : Relais Culturel Intercommunal de Thann

La séance est ouverte à tous et gratuite.

Collectes mobiles de don du sang :

Avis à tous les volontaires majeurs et en bonne santé : les équipes de l’EFS se mobilisent encore tout au long de cette semaine pour mettre au plus grand nombre d evenir donner un peu de son temps, un peu de son sang

Lundi :

Wittersdorf : salle polyvalente 16h30 19h30

Buschwiller : salle polyvalente 16h30 19h30

Blotzheim : salle Copacabana 15h30 19h30

Wittelsheim : salle St Michel 15h30 19h30

Mardi :

Hésingue : Cryostar collecte réservée 10h 12h / 13h30 16h30

Pfaffenheim : salle Multifonction 16h30 19h30

Mercredi :

Illzach : salles des fêtes 15h30 19h30

Rouffach : ancien hôtel de Ville 16h 19h30

Jeudi

Colmar salle des Catherinettes 14h 19h

Leimbach salle polyvalente 16h30 19h30

Chalampé salle “les Galets” 16h30 19h30

Vendredi

Stetten : salle polyvalente 16h30 19h30

Spechbach le bas : salle polyvalente 15h30 19h30

Hagenbach : Salle communale la Tuilerie 16h30 19h30

Condition : être majeur et en bonne santé. Collation offerte