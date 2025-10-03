Le salon “les sens de femme” ce week end à Dannemarie :

Le Salon “Les Sens De Femme” vous donne RDV ce week-end à la salle polyvalente de Dannemarie. 40 exposantes seront là pour mettre en avant le savoir faire féminin. Présence donc de créatrices, d’artistes, de spécialistes du bien être aussi. Au programme 4 spectacles, 10 conférences, 10 ateliers.

Et ce salon sera aussi l’occasion de joindre l’utile à l’agréable puisqu’il est organisé au profit d'enfants en difficulté à Madagascar avec l'association Bambinoa; Tombola et Restauration sur place

📅 : Samedi 05 et dimanche 06 octobre de 10h à 18h30

📍 : Salle polyvalente de Dannemarie

La marche du trèfle rose aura lieu ce dimanche à Ungersheim :

Cette marche rose s’inscrit dans le cadre d’octobre rose et a pour vocation de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer, en collaboration avec la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin. L’an dernier 400 personnes avaient participé. Record à battre cette année car plus nous serons nombreux à se mobiliser plus nous aiderons à faire avancer la recherche !

Les inscriptions sont ouvertes sur sporkrono mais vous pouvez aussi vous inscrire sur place à partir de 9h. Premiers départs à 10h

Comme l’année dernière, une buvette et une petite restauration seront proposées. Des animations autour de la prévention du cancer du sein, animations pour les enfants sont prévues.

📅 : Dimanche 05 octobre

📍 : Trèfle Ungersheim

Saison halloween au parc du Petit Prince :

Jusqu’au 2 novembre, le Parc du Petit Prince se met aux couleurs de Halloween. Entre citrouilles, spectacles inédits et attractions thématisées, chacun trouvera son bonheur pour hurler… de joie ! Les plus petits ne sont pas oubliés avec des spectacles conçus spécialement pour eux. Un grand jeu de piste sera aussi proposé aux visiteurs.

Quant au désormais traditionnel labyrinthe, il ouvrira ses portes pendant les congés scolaires chaque jour à partir de 13h pour donner un aperçu aux plus téméraires de ce qui les attend pour les nocturnes spéciales… Nocturnes qui auront lieu les 25 et 31 octobre.

📅 : Jusqu'au 02 novembre

📍 : Parc du Petit Prince Ungersheim

La bringue ouvre officiellement ses portes :

La Bringue, c'est un nouvrau lieu festif à Wintzenheim. Chaque semaine, La Bringue ! mêle concerts, DJ sets, spectacles, animations et créations artistiques mais aussi un food court de qualité. Le concept de Food Court repose sur une idée simple : regrouper plusieurs stands de restauration dans un même espace, souvent en libre-service, avec une zone de repas commune.

Vous y trouverez : burgers falafels tartes flambées par exemple…

📅 : Ouverture vendredi 03 octobre 18h30

📍 : La Bringue - village Décathlon de Wittenheim