Portes ouvertes de l'école de Canoë-kayak à Mulhouse Riedisheim :

Le club de canoë-kayak de Mulhouse-Riedisheim organise ses traditionnelles Portes Ouvertes de la rentrée. RDV aujourd’hui puis à nouveau samedi pour découvrir les activités nautiques du club : canoë, kayak et stand up paddle.

Pour participer aux initiations de ces Portes Ouvertes, il faut impérativement savoir nager et avoir au moins 8 ans. Il faudra également penser à apporter des vêtements de rechange, ainsi qu'une tenue adaptée à la pratique sur l'eau.

📅 : Mercredi 03 septembre entre 14h00 et 17h00 et samedi 06 septembre de 10h00 à 17h00.

📍 : Club de Canoë-kayak de Mulhouse Riedisheim

Séance d'initiation d'une heure

Vous pouvez vous inscrire en ligne en passant par la billetterie mise en place (une participation de 2,00 € par personne est demandée lors des séances).

Opération demi tarif à la Cité du train de Mulhouse :

La cité du train de Mulhouse offre à nouveau la possibilité à chacun de venir visiter le lieu à demi tarif. En vous rappelant que la cité du train est quand même le plus grand musée ferroviaire d’Europe avec une immersion unique dans l’histoire du chemin de fer français.

Informations pratiques :

- Date : Tous les 1ers mercredis du mois

- Heure : de 10h à 18h

- Tarif : 8€/ billet adulte, 6€/ billet enfant de 4 à 17 ans et toujours gratuit pour les moins de 4 ans.

Réservation en ligne https://www.citedutrain.com/billetterie ou achat en caisse le jour de la visite.

5eme entraînement des Mulhousiennes ce soir :

Une session d’entraînement de 5km en pleine nature, au cœur de la forêt du Waldeck, vous est proposée ce soir.

Pour info, les mulhousiennes ont indiqué avoir atteint la barre des 9 000 inscriptions ce week-end. Ca s’annonce comme une très belle édition.

📅 : Mercredi 03septembre 18h30

📍 : Rue des bois Riedisheim

Une séance gratuite, réservée aux coureurs. Aucune inscription n’est nécessaire.