Nouveau spectacle à découvrir à l’Entrepôt de Mulhouse

Une pièce humoristique : “Les belles mères”. l’histoire de 2 femmes, 2 maman qui rêvent de marier leurs enfants respectifs à des personnes bien précises. Mais Louis Edouard et Fatime s’aiment ils ont prévu de se marier. Le jeune couple a donc tout prévu pour que les familles soient obligées de s’entendre. Et pour commencer les rapprochements, ils exigent que leurs mères fassent toutes les deux, un test ADN, pour définir scientifiquement les origines familiales. Et quand l’ADN parle… tout le monde en prend pour son grade.

« Les Belles-Mères » est une comédie sociale satirique sur la différence dans le couple, l’emprise familiale, les discriminations sociales et raciales, et sur le pouvoir de l’argent.

📅 : Jeudi 04, vendredi 05 et samedi 06 décembre 20H30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Adrien Wild en ce moment au casino barrière de Ribeauvillé :

Le magicien est en ce moment en résidence à Ribeauvillé. Il présente jusqu’au 23 janvier prochain son spectacle “ Intemporel”. Adrien Wild interroge notre rapport au temps dans ce spectacle où les numéros sont pensés comme de véritables expériences. Mêlant science et illusion, il offre un voyage où l’on questionne nos souvenirs, où l’on réalise nos rêves d’hier et de demain.

Adrien Wild proposera plusieurs spectacles, donc, principalement le week-end.

📅 : Vendredi 05 et samedi 06 décembre 19H30 / et jusqu'au 23 janvier 2026

📍 : Casino barrière Ribeauvillé

Renseignez vous sur : https://www.casinosbarriere.com/ribeauville/spectacle/adrien-wild-temporel

Afterwork à Colmar