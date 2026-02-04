Vous pourrez découvrir Napoléon en réalité virtuelle à Mulhouse :

“Napoléon, l’Épopée Immersive” débarque à Mulhouse. Grâce à un casque de réalité virtuelle de dernière génération, laissez-vous transporter par Napoléon lui-même dans les moments clés de son histoire. Déambulez librement à travers des scènes marquantes, comme la réunion d’état-major avant la bataille d’Austerlitz, la charge des cuirassiers ou encore l’ambiance glaciale de la Bérézina.

Vous allez revivre l’épopée napoléonienne à 360° dans un univers visuel et sonore époustouflant, pour une expérience à la fois captivante et pédagogique.

📅 : Jusqu'au 28 février

📍 : DreamAway Mulhouse, 19A Rue du Sauvage, 68100 Mulhouse

⏳ Durée : 40 minutes d’expérience, dont 30 minutes de réalité virtuelle

👤 Âge requis : 8 ans et plus

Alexis Tromani en rodage à l’Entrepôt de Mulhouse :

L’humoriste Alexis Tromani sera sur la scène de l’entrepôt ce soir et demain et va tenter de répondre à la question “Mais qui est ce mec ?”. Il va parler de lui, de sa vie, son éducation mais pas seulement. Il parlera aussi politique, féminisme, religion.. le tout avec humour acidité, sincérité, et sensibilité.

📅 : Mercredi 04 & jeudi 05 février ( complet) 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse.

Bon plan ciné à Altkirch :

Nous sommes le 04 février, c’est la sortie officielle dans les salles du film “Le Marsupilami” avec Philippe Lacheau et Jamel Debbouze. A cette occasion, le cinéma le Palace à Altkirch propose une animation pleine de rebondissement au cinéma avec jeux, cadeaux à gagner et même un goûter à partager à la fin du film.

📅 : Mercredi 04 février 14h

📍 : Cinéma le palace à Altkirch

Info plus : Afterwork ce soir à Mulhouse. RDV dès 19h à la Bringue, le food court branché de Wittenheim. Présence de Tiger Spark.