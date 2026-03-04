Rock Afterwork ce soir au Noumatrouff :

Le Noumatrouff à Mulhouse organise une nouvelle soirée "Rock After Work". L’idée est de faire découvrir des groupes rock authentiques à l'heure de l'apéro. Pour ce soir présence d’un duo de frère : le groupe Moundrag avec batterie et clavier comme seuls instruments.

📅 : Mercredi 04 mars à 19h30 - Bar ouvert dès 18h30

📍 : Noumatrouff de Mulhouse

Concert gratuit

Impro match in English à St Louis :

RDV à l’entrepôtes de St Louis ce soir pour découvrir ce match d’impro spécial. 2 clubs vont s’affronter : les Infiltrés de l’Athila et le club de Bâle en suisse.

Grosse particularité : le match se jouera entièrement en anglais, pour un affrontement encore plus international et pimenté ! L’objectif est de remporter la ceinture mondiale du “Boxe en riant”. Que le meilleur improvisateur gagne.

📅 : Mercredi 04 mars à partir de 20h30

📍 : Caveau sous le restaurant l'Entrepôte St Louis

7€ (Spectacle + Boisson offerte)

Afterwork à Mulhouse :

Cette semaine on se donne rendez-vous au KFE MONTAIGNE de Mulhouse ! RDV pour un moment chill, festif et convivial après le boulot. Alan.k sera présents aux platines pour une ambiance qui fait oublier la journée. Bonne musique, bons verres, bonnes vibes… et bien sûr tarifs afterworks !

📅 : Mercredi 04 mars à partir de 19h

📍 : KFE Montaigne de Mulhouse