Automne gourmand dans la vallée de Munster

Jusqu’au 11 novembre, la Vallée de Munster célèbre les plaisirs de la table et les savoir-faire locaux avec l'événement “Automne Gourmand”.

L’Office de Tourisme et ses partenaires vous proposent de partir à la rencontre de producteurs passionnés : les vignerons vous invitent à partager des accords mets et vins d’automne. Vous pourrez également plonger dans l’univers artisanal d’une brasserie locale. Les fermes de la vallée ouvriront aussi leurs portes pour montrer leur savoir faire.

Un bel événement avec un beau programme à vivre

📅 : Jusqu'au mardi 11 novembre

📍 : Office de tourisme vallée de Munster

Plus d’infos sur www.vallee-munster.eu/





La place Abbatucci prend vie à Huningue :

La place de la commune s’anime grâce au Photo Club du Rhin. Autour des arbres de la place, vous allez pouvoir vous balader et découvrir une sélection inédite de photographies prises par des membres du club. Une mise en scène originale dans l’espace public, pour porter un autre regard sur le vivant, la lumière et le détail.

A savoir que le photo club du Rhin propose aussi une conférence, une masterclass ainsi que des visites commentées pour les amateurs jusqu’à dimanche à l’église de Garnison à Huningue.

📅 : Jusqu'au 16 novembre

📍 : Huningue







La Comédie musicale les Fantasticks à Colmar :

Cette comédie musicale détient le record absolu de longévité, avec près de quarante-deux années passées à l’affiche du même théâtre new-yorkais. Son histoireest celle d’ un homme et d’une femme qui veulent unir leurs enfants. Alors ils décident d’interdire leur relation pour qu’ils n’aient qu’une envie : etre ensemble et se marier. Cette comédie musicale est interprétée en version française par les artistes de l’Opéra Studio

📅 : Mardi 04 novembre 20h & mercredi 05 novembre 19h

📍 : Théâtre de Colmar