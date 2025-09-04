Le retour de l’opération “M ta santé” :

M ta Santé, c'est une semi-remorque qui propose des bilans de prévention et des dépistages des cancers féminins avec des professionnels de santé. l’idée est de proposer des actions de prévention primaires et secondaires aux populations éloignées du soin.

M ta Santé sera présent :

📍 : Quartier Fonderie

📅 : Jeudi de 10 à 18h

Vendredi de 9 à 17h

M ta Santé accueille tout le monde, gratuitement et sans rendez-vous tous les jours de sa tournée.

Les cafés de la création d’entreprise à Colmar :

Vous avez une idée de projet, de création d’entreprise ou si vous avez une entreprise et que vous avez besoin de conseils, ne manquez pas les Cafés de la Création d’Entreprise !

Tous les premiers jeudis du mois, venez échanger autour d’un café avec :

Des experts et des entrepreneurs expérimentés. Objectif : repartir avec des réponses concrètes, des pistes d’action et des contacts utiles pour avancer dans votre projet.

📅 : Chaque premier jeudi du mois de 9 à 10h jusqu’au 04 juin

📍 : la Pep’s de colmar (2 rue de Prague)

Avantage : c’est gratuit, ouvert à tous et sans inscription.

Afterwork ce soir à Colmar :

Cette semaine, on se retrouve au Bonnaventure by Herrscher. Au programme ambiance guinguette, bar, cocktails, pétanque, tartes flambées, Burger, grillades le tout dans un cadre magnifique.

Pour l’ambiance, présence de DJ Cram

L’afterwork du Bonaventure de Colmar c’est ce soir à partir de 19h.