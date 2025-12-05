Le Téléthon est de retour :

Le téléthon est l’occasion d’unir nos forces pour soutenir la recherche médicale et soutenir des patients atteints de maladie rare.

Comme chaque année, il y a le marathon télévisuel de 30 heures et des milliers d'événements.

Une marche des lumières demain soir à Guebwiller, des baptêmes de pistes à l’anneau du Rhin à Biltzheim ou encore par exemple une journée escalade solidaire au Climbing Mulhouse Center.

Pour cette 39e édition, c’est la chanteuse Santa qui endosse le rôle de marraine, avec la générosité et l'énergie qu'on lui connaît.

Nouveau spectacle de la troupe Libertad :

Vous aimez les chevaux et le spectacle, alors découvrez le spectacle de Noël de la troupe Libertad, L'étoile de Noël, les 6 & 7 au centre équestre de Wittelsheim. L’histoire de trois rois sages qui scrutaient l’immensité du ciel étoilé. En plus au programme, vous profitez de tour à dos de poney, du marché de Noël.

Restauration sur place.

Réservations sur le site https://troupelibertad.fr/

“Maman va danser” ce soir à Colmar :

Le Rota Club à Colmar propose à nouveau ce concept canon pour nous les filles : une soirée pour vous les filles, plus particulièrement les mamans en Alsace. Venez vous faire une soirée pour lâcher prise, pour profiter entre filles.

Maman va danser c’est tous les vendredis de 20h à minuit. Une créneau durant lequel le club est à vous avec entrée gratuite et tarifs spéciaux. Maman va Danser c’est un événement avec FLOR FM.

Grande fête de noël de l’Association Espoir à Colmar :

L’association Espoir organise demain sa Grande Fête de Noël. Cette fête est l’occasion de chiner, de faire de jolies trouvailles, de belles rencontres et de passer de bons moments en famille ou entre amis. Espoir saura vous surprendre par des produits rares et insolites, spécialement sélectionnés pour l’occasion : tableaux, bijoux, bibelots, vêtements, livres, multimédia… le tout dans une ambiance Noël. Les recettes générées lors de la fête permettent à l’association de poursuivre le travail d’insertion

📅 : Samedi 06 décembre de 9h à 18h

📍 : rue Ampère à Colmar

Restauration possible sur place

Le retour de l’opération “Jouer pour un jouet” :

Un événement culturel , caritatif mais aussi désormais incontournable. Le conservatoire de Mulhouse propose des concerts et vous pouvez y assister gratuitement si vous déposez un jouet ou un livre neuf (ou en parfait état) au pied du sapin. Ces dons seront ensuite distribués aux enfants bénéficiaires par les associations partenaires (la Croix rouge, Caritas, le Secours populaire et les Restos du cœur). Un petit geste, un grand sourire assuré !

Jouer pour un jouet aura lieu ce soir de 15h à 19h au Temple St Etienne ou demain 15h à 19h au

📅 : vendredi 05 décembre de 15h à 19h

📍 : Temple St Etienne

Ou

📅 : Samedi 06 décembre de 15h à 19h

📍 : Conservatoire de Mulhouse