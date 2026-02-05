La Bajon ce soir à Blotzheim :

L’humoriste la Bajon débarque sur la scène du casino avec son spectacle “Zen”. Selon elle, être humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie. C’est l’enfer !

Mais la Bajon n’a pas peur de se mettre à dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes etc.. Elle le dit, elle s’en fout. du coup, pour la Bajon, faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut.

📅 : Jeudi 05 février 20h30 - Ouverture des portes à 19h30

📍 : Casino Barrière de Blotzheim

Afterwork à Colmar :

RDV à l’Induss Beer & Cie. Le bar au style industriel vous invite à venir décompresser après le boulot entre collègues ou entre amis. Vision sera aux platines pour animer la soirée comme il se doit !

📅 : Jeudi 05 février 19h

📍 : Induss Beer & Cie à Colmar

20eme édition de Fest Impro

Créé en 2006, le Fest'Impro s'est imposé comme un rendez-vous incontournable dans le monde de l'improvisation et du Grand Est. En 20 ans, le festival d'impro de Saint-Louis a invité plusieurs dizaines de troupes d'improvisation venues de France et du monde entier. Il y aura encore de très belles troupes pour ce 20eme anniversaire, des troupes venues de Belgique, du Royaume Unis et du Québec. Fest’Impro c’est donc 6 matchs, 4 équipes, une vingtaine d’improvisateurs et une centaine d’impros délirantes. Mais il y aura aussi des concerts, à boire et à manger, tout ça dans une ambiance de folie !!!

Ca commence ce soir les Infiltrés de l'Athila qui ouvriront le bal avec leur Concept d'impro.

📅 : Du 05 au 08 février

📍 : Forum de St Louis

Fest'Impro c'est avec Florfm