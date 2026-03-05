Zaho en concert ce soir à l’Eden de Sausheim :

Après un concert complet en quelques heures à La Cigale de Paris, puis un autre complet lui aussi à la Salle pleyel de Paris en décembre dernier : Zaho est de passage en Alsace. Elle revient sur le devant de la scène avec une tournée solo exceptionnelle. Et en 16 ans de carrière, ZAHO s'est imposée comme une référence dans l'industrie musicale.

📅 : Jeudi 05 mars 20H

📍 : Eden de Sausheim

Manuel Pratt à l'Entrepôt de Mulhouse :

Manuel Pratt débarque dès ce soir à Mulhouse avec son spectacle “C’est pas gagné”. Avec Ludivine Vincent, ils proposent tous les 2 une comédie sociale. Lui, naïf et borderline est en galère financière ; elle, glaciale et débordée, est sa conseillère en banque ! Ensemble, ils nous embarquent dans les mésaventures d’un homme ordinaire en quête d’une solution. Mais entre les rêves hollywoodiens et la réalité du guichet bancaire, il y a un monde. Et dans ce monde-là, ce n’est vraiment pas gagné. Un spectacle rythmé, qui fait rire tout en posant les bonnes questions

📅 : Jeudi 05, vendredi 06 et samedi 07 mars 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse.

Infos et résa sur www.lentrepot.org

Afterwork ce soir à Colmar :

Le tout premier afterwork de mars arrive au MANNALA PIL’S ! Le Mannala Pils c’est le bar incontournable du centre-ville avec son ambiance chaleureuse dans sa magnifique déco en bois, esprit chalet autrichien.

Ce soir, vous profiterez des lieux des tarifs afterwork et de l’ambiance avec NICO en concert live. Il proposera un set de reprises pop rock

📅 : Jeudi 05 mars à partir de 19h

📍 : Mannala Pils de Colmar