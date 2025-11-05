Destockage de Friperie à Bernwiller :

L’association EPIQUOI déstocke sa friperie associative pour faire de la place !!!! Le local sera ouvert à tous avec un grand choix de vêtements femmes, hommes et enfants HIVER. Le principe sera très simple, vous venez avec votre sac de courses et vous pourrez le remplir pour la modique somme de 5 euros le sac ! En parallèle, une boîte à livres géante "épiquoilire" sera également ouverte à l’étage.

📅 : Mercredi 05 novembre de 16h30 à 18h30 et dimanche 09 novembre de 9h à 12h

📍 :Association "Epiquoi?" rue Jean Jacques Henner de Bernwiller

Apéro coup de coeur à Kaysersberg Vignoble :

La médiathèque de Kaysersberg Vignoble organise un moment convivial. Un moment pour échanger en toute simplicité et partager des découvertes cinéma, musique, séries ou encore de lecture. La soirée est ouverte aux ados comme aux adultes.

📅 : Mercredi 05 novembre 18h

📍 :Mediathèque Kaysersberg Vignoble

C’est gratuit et sur réservation au 03 89 47 35 35 ou mediatheque@cc-kaysersberg.fr

Festival film engagé à Saint Amarin :

Un Festival a été mis en place pour la première fois en 2012 par des associations ayant une volonté d'éveiller les consciences. Il appelle le public à porter un regard critique sur la société actuelle. Il a l’ambition d’apporter un éclairage sur la façon de produire, de consommer mais aussi sur la façon d’éduquer, de partager…

Dans le cadre de ce festival, plusieurs films seront projetés. À l’issue de chaque projection-débat, les participants pourront se retrouver pour un moment de convivialité et prolonger la discussion autour d’un verre.

📅 : Jusqu'au 23 novembre

📍 : Complexe culturel de St Amarin.