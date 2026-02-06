Le retour de Festivitas :

L'incontournable salon FestiVitas fait son grand retour ce week end au Parc Expo de Mulhouse. Pour cette nouvelle édition, l'événement s'annonce toujours aussi savoureux avec plus de 300 exposants réunis pour célébrer l'art de vivre, les voyages et la gastronomie ! Cette année, une destination vedette : l’Océan Indien. Les visiteurs pourront s’évader vers les Seychelles, La Réunion, Madagascar ou encore l’Île Maurice à travers la présence de nombreux experts, agences et intervenants passionnés.

Il y aura tout un espace bien être, un espace dédié à l’art, aux bières (avec modération) ...

📅 :Vendredi 6 & samedi 07 Février de 10h à 20h / Dimanche 8 Février de 10h à 17h30

📍 : Parc Expo de Mulhouse

Triple RDV humour ce soir dans le Haut-Rhin :

3 bons plans sympas :

- Le premier à l’entrepôt de Mulhouse avec Christophe Alévêque présent ce soir et demain avec sa revue de presse qu’il appelle “Vieux con? la suite”. Christophe Alévêque apportera son regard aiguisé, son humour acerbe sur la société et l’actualité. RDV dès 20H30

- Le deuxième à l’Eden de Sausheim avec Nora Hamzawi. Nora Hamzawi revient sur scène au plus près de son intimité, utilisant son couple comme sas de décompression au chaos extérieur. RDV à partir de 20h à Sausheim

- Le troisième, toujours à l'Eden de Sausheim. Chantal Ladesous sera présente demain avec son tout nouveau spectacle. RDV à partir de 20h

Une soirée filles ce soir à Guebwiller :

C’est le le retour des soirées “OH LES FILLES” au Cinéma Le Florival à Guebwiller. Une soirée 100% féminine avec au programme pour ce vendredi une soirée de folie entre copines avec cocktail et Apéro gourmand, Blind test & Plein de cadeaux à gagner ! Et la projection événement en avant-première du film LOL 2.0 avec Sophie Marceau

📅 : Vendredi 06 février 19h

📍 : Cinema le Florival à Guebwiller

SF Connexion ce week end à Colmar :

La SF Connexion est un voyage dans les univers de la science-fiction ! Cette édition s'annonce plus immersive que jamais avec de nombreux invités de prestige, des animations époustouflantes et des surprises qui raviront petits et grands.

Parmi les invités : Jérémie Covillault (voix française officielle de Doctor Strange), Donald Reignoux (acteur et doubleur français : il est la voix de Spider-Man version Andrew Garfield), et Jérôme Pauwels (acteur de doublage français : la voix du Protecteur dans The Boy, d'Hawkeye dans Avengers) Présence aussi du youtubeur Mathador

📅 : Samedi 07 & dimanche 08 février

📍 : Parc Expo de Colmar