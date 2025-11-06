Hugo Pêcheur à découvrir à l’Entrepôt de Mulhouse :

L’humoriste Hugo Pêcheur donne son seul-en-scène "Clochette" à partir de ce soir à l’entrepôt de Mulhouse. Un spectacle dans lequel, il parle d’amour, de relations familiales, de langage d’amour. Ce spectacle, c’est un shoot d’émotions, de rires et de vérités. Son but ? Faire rire mais avec sa touche personnelle, c’est à dire en touchant les gens avec des sujets importants.

📅 : Jeudi 06, vendredi 07 & samedi 08 novembre dès 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse.

Soirée sunset à la Filature de Mulhouse :

Rendez-vous pour une nouvelle Soirée Sunset à La Filature ! Après le succès des premières éditions, La soirée Sunset est de retour à la Filature.

Vous retrouverez les DJs du collectif Zam Zam sur la mezzanine de la Filature ainsi que bar et restauration pour une soirée festive.

📅 : Jeudi 06 novembre à partir de 18h

📍 : Filature Mulhouse

Gratuit

Afterwork à Colmar :

Si vous avez envie de décompresser un peu ce soir après le boulot direction le Mamie Mosa de Colmar pour profiter de l’afterwork. Un tout nouveau bar situé rue Vauban. Ce soir, l’équipe vous propose des amuses bouches (offerts aux premiers clients), Ambiance DJ avec Juliuss et tarifs afterwork toute la soirée.

📅 : Jeudi 06 novembre à partir de 19h

📍 : Mamie Mosa 44, rue Vauban à Colmar.