Jeu d'enquête au Musée Electropolis de Mulhouse :

Le Musée Electropolis de Mulhouse propose à ses visiteurs un jeu d’enquête immersif intitulé « Une colère foudroyante ». Une aventure familiale à vivre pendant les vacances de la Toussaint.

Dès 7 ans, petits et grands peuvent se glisser dans la peau d’apprentis détectives pour tenter de percer le mystère de la colère des dieux de l’électricité. Munis d’un livret d’enquête, les participants parcourent librement les collections du musée, résoudent des énigmes et cherchent des indices cachés

📅 : Tous les jours sauf les Lundis, du Mardi au Dimanche 2 Novembre 2025 de 10h à 18h

📍 : Musée Electropolis Mulhouse

Festi marrante en cours à Wittenheim :

La compagnie de théâtre de l'Amarante présente depuis ce week-end la 9e édition du Festi'marante.

Au programme : 3 spectacles comme "Du sang dans le potage" Tout public, "La folle histoire de Tatie Léonie " pour enfants et "Quand le vernis craque" par les Amarante Kids. Le Festival ouvrira aussi ses portes à 3 compagnies extérieures avec des spectacles variés pour les grands et les petits. Tous les acteurs resteront à la fin des spectacles pour un échange avec le public

📅 : Jusqu'au dimanche 12 octobre - Les samedis après midi et les dimanches matin sont réservés aux plus petits

📍 : Salle Gérar d Philippe Wittenheim

Forum des métiers du sanitaire et social demain à Mulhouse :

Le forum des métiers du sanitaire et social, intitulé « Dans la peau d’un pro… pourquoi pas vous ? » , aura lieu demain.

Au programme : des ateliers pratiques (manipulation de matériel, mises en situation, escape game pédagogique), rencontres avec des professionnels et des instituts, découverte des métiers (aide-soignant, infirmier, assistante sociale, auxiliaire de puériculture, auxiliaire de vie aux familles, éducateur de jeunes enfants, moniteur-éducateur, auxiliaire de crèche, technicien de l’intervention sociale et familiale).

📅 : Mardi 7 octobre de 13 h 30 à 17 h

📍 : Maison de la Région à Mulhouse.