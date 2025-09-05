Hésingue en fête ce week end :

Pour célébrer la rentrée, la salle la Comète à Hésingue vous invite à son évènement "Hésingue en fête".

Vous découvrirez les activités proposées par les associations. Vous pourrez essayer adifférents sports et jeux avec vos enfants (danse, ateliers cirque proposés par l’école de comédie musicale, basket, kart à pédales, etc...). Les associations du coin tiennent les stands de petite restauration

Mais Hésingue en fête s'accompagne aussi d'une très belle programmation de concerts et de spectacles de rue ! Un très beau week end dans la salle la Comète et autour.

📅 : Samedi 06 septembre de 14h à 18h45 et dimance 07 septembre de 11h à 18h

📍 : Comète de Hésingue

Ces animations se déroulent le samedi et le dimanche à Hésingue

Explor’Assos à Mulhouse :

C’est le forum de rentrée incontournable pour le monde associatif. Explor assos réunit au parc expo de Mulhouse , plus de 200 associations. Des associations du monde du sport, de la culture, de l’environnement, la santé, la solidarité, la prévention etc….Tout y est pour découvrir, tester et échanger dans une ambiance conviviale et festive. De quoi vous donner envie peut être de vous engager.

📅 : Dimanche 07 septembre entre 10h00 et 17h00

📍 : Parc Expo de Mulhouse

L’entrée est gratuite. Restauration possible sur place

Le Pfifferdaj à Ribeauvillé :

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Pfifferdaj de Ribeauvillé, ou Fête des Ménétriers, revient ce week-end. Cette fête médiévale, la plus ancienne d'Alsace, plonge la ville dans une ambiance moyenâgeuse unique avec des animations, un grand marché médiéval. Le point d'orgue du week-end, c’est le grand cortège historique du dimanche après-midi, un défilé haut en couleurs qui fait revivre les légendes et l'histoire de la cité des Ménétriers.

Le thème cette année c’est la métamorphose de Merlin.

📅 : Samedi 06 septembre à partir de 10h et dimanche 07 septembre à partir de 9h.

📍 : Ribeauvillé

Journée portes ouvertes à la M2A :

Demain samedi, Mulhouse Alsace Agglomération ouvre les portes de la Maison du Territoire à Sausheim et de plusieurs sites emblématiques. Une occasion unique de plonger dans les coulisses de l’Agglomération et de découvrir le fonctionnement des services publics.

Au programme : des rencontres avec les agents de m2A, découverte des projets mais aussi des animations, expositions et visites guidées afin de mieux comprendre le rôle d’une intercommunalité

📅 : Samedi 06 septembre à partir de 9h

📍 : Maison du territoire à Sausheim et différents sites emblématiques

Ces portes ouvertes sont gratuites. Retrouvez le programme complet sur www.m2a.fr

Tattoo Fascht à Colmar :

Demain et dimanche, les amateurs de tatouage ont RDV à Colmar pour la tatto Fascht. C’est la 8eme édition déjà. Cette année encore vous pourrez retrouver sur place de nombreux tatoueurs et autres artistes créateurs de la région.

📅 :Samedi 06 septembre de 10h à 20h

Dimanche 07 septembre de 10h à 19h

📍 : Cercle Saint Martin - 13 Avenue Joffre à Colmar

Entrée: 5 euros - gratuit pour les enfants de moins de 15 ans

Parking gratuit - Restauration rapide