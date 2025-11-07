Concert de Jodock ce soir à Blotzheim :

le groupe Jodock est composé de trois frères originaires de la région mulhousienne Jo’, Max et Aurel.Ils proposent une musique pop rock avec de stextes en français. Si vous ne connaissez pas encore, allez-y : ce sera une belle découverte. Ce soir, ils vous attendent nombreux pour leur concert live

📅 : Vendredi 07 novembre 21h

📍 : Casino Barrière Blotzheim

Studyrama demain à Mulhouse :

Le Parc des Expositions de Mulhouse s’apprête à accueillir demain une nouvelle édition du Salon Studyrama, salon des Études Supérieures. Au programme : des rencontres avec plus de 200 établissements, des conseils d'orientation, des conférences sur les études post-bac et plus de 400 formations à Mulhouse ou ailleurs. Un événement pour faire le point sur son projet et affiner ses choix de parcours.

📅 : Samedi 08 novembre de 10 à 17h

📍 : Hall 2000 du Parc Expo de Mulhouse

C’est parti pour le SITV à Colmar :

Le SITV, c’est le Salon International du Tourisme et du Voyage. Il ouvre ses portes pour une nouvelle édition riche en découvertes et en aventures. Vous pourrez découvrir des destinations du monde entier et près de 300 exposants pour planifier vos prochaines aventures. Et il y aura de tout : vacances lointaines, exotiques, montagnardes etc… C’est toujours un succès : ce salon du voyage à Colmar attire chaque année plus de 22 000 visiteurs.

Et évènement dans l’évènement : Solidarissimo est de retour et occupera une place unique. C’est un salon à part entière, dédié au tourisme solidaire et responsable.

📅 : Vendredi 7, samedi 08 & dimanche 09 novembre de 10h à 18h

📍 : Parc des Expositions Colmar

L’Eden de Sausheim accueille Paul Mirabel :

L’humoriste qui a fait salle comble cet été lors du festival de la foire aux vins de Colmar est de retour dans le Haut Rhin. Il débarque ce soir sur la scène de l’Eden de Sausheim pour présenter son spectacle “Par amour” !

Et c’est vraiment la tournée qui cartonne. Où il passe, c’est complet. C’est le cas encore ce soir. Mais Paul Mirabel sera à nouveau à Colmar d’ici fin novembre dans le cadre du festival de l’humour.

📅 : Vendredi 07 novembre - 20h

📍 : Ed&n de Sausheim