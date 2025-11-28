L’ouverture de nouveaux marchés de Noël en Alsace :

La magie de Noël continue de s’étendre. Ce week end plusieurs marchés de Noël ouvriront leur portes. Certains le temps du week-end. Ce sera le cas à Pfastatt, Kingersheim ou encore Biesheim. Vous pouvez profiter de ces événements aujourd’hui, demain et dimanche. Ce week end aussi ouverture du marché de St Nicolas à Riedisheim.

Et puis d’autres marchés de Noël ouvrent et seront accessibles ces prochaines semaines. On pense aux marchés de Noël de Thann , de Brunstatt, Bergheim ouverts jusqu’au 27 décembre

Ouverture aussi des marchés de Noël Kaysersberg & Riquewihr . Ils seront ouverts jusqu’au 21 décembre mais uniquement le week end pour celui de Kaysersberg

De l’humour ce soir au Riverhin de Village Neuf :

L’humoriste Amex Ramires débarque avec son seul en scène “ Panache”. Un spectacle sur la confiance ou faire semblant d’en avoir ! Il va parler de doute, d’estime de soi aussi…. Après « Sensiblement Viril », Alex Ramirès cherche sa place dans le grand défilé de l’amour propre. Cette fois, il nous présente un spectacle à l'image de celui qu’il a prévu d’être : audacieux, insolent, parce que finalement : Tout est une question de panache !

📅 : Vendredi 28 novembre

📍 : Riverhin à Village neuf

M Pokora sur la scène du zénith ce soir :

Après avoir enflammé les plus grandes salles et réuni plus de 500 000 spectateurs lors de sa tournée des 20 ANS, Matt Pokora revient avec « ADRÉNALINE TOUR ». Un nouveau spectacle avec une scénographie hors du commun. Réputé pour ses performances scéniques exceptionnelles, Matt Pokora ne cesse de repousser les limites de la mise en scène et sera à nouveau entouré de ses danseurs et musiciens dans un décor hors norme.

Une fois le show fini, vous n'aurez qu'une seule envie... Recommencer ! Vous pourrez le faire puisque Matt Pokora reviendra au Zenith le 10 octobre 2026

📅 : Vendredi 28 novembre 20h

📍 : Zénith Strasbourg