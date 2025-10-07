Escape Game à Wittelsheim :

C’est la médiathèque de Wittelsheim qui propose un Escape sur le thème de la Science. Jusqu’au 31 octobre, vous pourrez tester cette envolée dans l’espace.

Après le crash de votre vaisseau spatial, il vous faudra explorer la planète sur laquelle vous êtes, découvrir ses secrets et réparer votre engin pour retourner sur Terre.

C’est un jeu ludique accessible à partir de 11 ans.

📅 : Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h30 à 16h, jusqu'au 31 octobre

📍 : Médiathèque Wittelsheim

Réservation obligatoire : paul.bocognani@mairie-wittelsheim.fr ou au 03 89 57 79 20







Les scènes d’automne en Alsace :

Des aujourd’hui et jusqu’au 15 octobre, les Scènes d’Automne en Alsace reviennent pour une 13e édition. C’est un festival qui met chaque année en avant la richesse de la création régionale.

Au programme plusieurs spectacles : des portraits spectacle, des pièces, des créations originales. Le tout dans plusieurs lieux culturels emblématiques (Espace 110 à Illzach, Comédie de Colmar, Théâtre La Coupole, le CREA/Festival MOMIX et La Filature à Mulhouse)

En tout 6 spectacles et 11 représentations.

📅 : Du 07 au 15 octobre

📍 : différents lieux culturels

Bon à savoir : le premier spectacle vu au plein tarif donne accès aux autres spectacles à 10€, dans toutes les structures partenaires, sur présentation du billet.







Marché laine et soie à Kaysersberg Vignoble :

Un marché qui a pour vocation de mettre en avant des passionnés qui ont unsavoir faire exceptionnel. Sur place, présence d’une dizaine d'artisans et producteurs locaux travaillant des matières premières naturelles, telles que le mohair, la pure laine, la soie, l'alpaga…

Vous retrouverez tous types de créations : des vêtements, des accessoires, des foulards peints à la main en soie. Les créateurs sont tous les auteurs et les fabricants de leurs modèles

📅 : Mardi 7 Octobre de 14h à 18h30

Mercredi 8 Octobre de 10h à 18h30

Jeudi 9 Octobre de 10h à 18h30

Vendredi 10 Octobre de 10h à 18h30

Samedi 11 Octobre de 10h à 18h30

Dimanche 12 Octobre de 10h à 18h30

📍 : Salle de l’Arsenal Kaysersberg Vignoble