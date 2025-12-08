AUJOURD'HUI EN ALSACE : AGENDA DU 08 DECEMBRE
Retour de la forêt enchantée à Altkirch :
On fête Noël évidemment aussi à Altkirch. Mais là bas, pas de marché de Noël traditionnel alsacien ! A place : une patinoire en plein air, des concerts de l’avent, spectacles de rue... Et surtout la capitale sundgauvienne accueille sa Forêt Enchantée, une véritable plongée dans le magie des contes et légendes du Sundgau et d’Alsace ! Elle investit le centre-ville d'Altkirch pendant toute la période de l'Avent. Une mise en scène originale, une ambiance magique … Plusieurs dizaines de contes sont illustrés dans cette forêt des légendes.
📅 : Jusqu'au 04 janvier
📍 : Altkirch
Collectes mobiles de don du sang :
Grâce aux équipes de l’EFS, vous aurez encore tout un tas de possibilités de prendre un peu de votre temps (une heure environ) pour donner un peu de votre sang.
Conditions : être majeurs et en bonne santé
Venir muni d’une pièce d’identité
Lundi
Colmar salle des Catherinettes de 14h à 19h
Issenheim salle des fêtes de 16h à 19h30
Wattwiller complexe sportif Maurice et Katia Krafft de16h30 à 19h30
Mardi
Vieux Thann : salle Ste Odile de 16h à 19h30
Urschenheim : salle des fêtes de 16h30 à 19h30
Mercredi
Retzwiller : salle communale de 16h30 à 19h30
Riedisheim : l’Aronde de15h30 à 19h30
Orschwihr salle polyvalente de 16h30 à 19h30
Jeudi
Ostheim salle des fêtes de 16h à 19h30
Colmar IUT Grillenbreit de 11h30 à 14h30
Saint Louis Foyer St Louis de 15h30 à 19h30
Vendredi
Brunstatt Didenheim : Espace St George de16h30 à 19h30
Noël à l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim :
Jusqu’au 4 janvier, découvrez les traditions de Noël dans le plus grand musée à ciel ouvert de France. La beauté des maisons vous plongera dans toutes les coutumes alsaciennes d’antan. Vous pourrez participer aux nombreuses animations quotidiennes, faire un tour en tracteur, goûter aux fameux « bredeles » alsaciens, rencontrer les personnages emblématiques de l'hiver... C’est un noël authentique qui vous est promis avec toute la chaleur et la magie qui va avec
📅 : Jusqu'au 04 janvier
📍 : Ecomusée d’Alsace à Ungersheim