Retour de la forêt enchantée à Altkirch :

On fête Noël évidemment aussi à Altkirch. Mais là bas, pas de marché de Noël traditionnel alsacien ! A place : une patinoire en plein air, des concerts de l’avent, spectacles de rue... Et surtout la capitale sundgauvienne accueille sa Forêt Enchantée, une véritable plongée dans le magie des contes et légendes du Sundgau et d’Alsace ! Elle investit le centre-ville d'Altkirch pendant toute la période de l'Avent. Une mise en scène originale, une ambiance magique … Plusieurs dizaines de contes sont illustrés dans cette forêt des légendes.

📅 : Jusqu'au 04 janvier

📍 : Altkirch

Collectes mobiles de don du sang :

Grâce aux équipes de l’EFS, vous aurez encore tout un tas de possibilités de prendre un peu de votre temps (une heure environ) pour donner un peu de votre sang.

Conditions : être majeurs et en bonne santé

Venir muni d’une pièce d’identité

Lundi

Colmar salle des Catherinettes de 14h à 19h

Issenheim salle des fêtes de 16h à 19h30

Wattwiller complexe sportif Maurice et Katia Krafft de16h30 à 19h30

Mardi

Vieux Thann : salle Ste Odile de 16h à 19h30

Urschenheim : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Mercredi

Retzwiller : salle communale de 16h30 à 19h30

Riedisheim : l’Aronde de15h30 à 19h30

Orschwihr salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Jeudi

Ostheim salle des fêtes de 16h à 19h30

Colmar IUT Grillenbreit de 11h30 à 14h30

Saint Louis Foyer St Louis de 15h30 à 19h30

Vendredi

Brunstatt Didenheim : Espace St George de16h30 à 19h30







Noël à l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim :

Jusqu’au 4 janvier, découvrez les traditions de Noël dans le plus grand musée à ciel ouvert de France. La beauté des maisons vous plongera dans toutes les coutumes alsaciennes d’antan. Vous pourrez participer aux nombreuses animations quotidiennes, faire un tour en tracteur, goûter aux fameux « bredeles » alsaciens, rencontrer les personnages emblématiques de l'hiver... C’est un noël authentique qui vous est promis avec toute la chaleur et la magie qui va avec

📅 : Jusqu'au 04 janvier

📍 : Ecomusée d’Alsace à Ungersheim

www.ecomusee.alsace/lecomusee-dalsace-fete-noel