C’est la Fête des Sciences dans le Haut-Rhin :

A l’occasion de cette fête des Sciences, plusieurs événements sont organisés. L’objectif est de stimuler l’intérêt des jeunes pour la science. Il y a énormément d’évenements organisés par des jeunes :

Le lycée du Pflixbourg à Wintzenheim accueille un village de la science jusqu’au 10 octobre. Leur thématique : l'écosystème et préservations. A travers des conférences et des ateliers, le lycée agricole expliquera comment préserver les écosystèmes par les "intelligences".

Le collège de Ferrette propose l'exposition "tente ta science" jusqu’au 17 octobre. Les élèves pourront découvrir les métiers de la science à travers des jeux de sociétés ou encore des portraits vidéos.

A la médiathèque le Parnasse de St Louis, il sera possible de confectionner sa mini-console Kitco. Un atelier accessible à partir de 12 ans et sur réservation. Une animation qui se déroulera le 8 octobre de 14h à 17h.

Collectes mobiles don du sang :

Chaque jour, des vies sont sauvées grâce à un simple geste : donner son sang. Les besoins sont très importants. Si vous êtes en bonne santé, âgé de 18 à 70 ans, voua participer à l’une des collectes mobiles organisées par l’EFS

⏱️ Cela ne prend qu’une heure,

💪 C’est sans danger,

❤️ Et c’est un acte concret de solidarité. rendez-vous dans le centre de collecte le plus proche.

Donner son sang, c’est donner la vie.

Mercredi :

Rustenhart salle des fêtes 16h30 19h30

Muespach le haut : salle communale 16h 19h

Jeudi :

Mulhouse: cité de l’automobile de 13h30 à 19h

Soultz Halle aux blés 16h à 19h30

Vendredi

Bouxwiller salle communale 16h30 19h360

Guebwiller salle 1860 15h30 19h30

Vous pouvez toujours profiter de clued'au château :

Un jeu d'enquête qui a un beau succès et que vous pouvez tenter jusqu’au 26 octobre au château de la Neuenbourg. Pour l’histoire : Les ressources du massif vosgien sont convoitées et sources de conflits entre les différents exploitants de la vallée du Florival et leurs voisins. Dans ce contexte, Monsieur De Lecker, a été retrouvé mort en 1772. Il faut mener l'enquête. À vous de retrouver l'arme du crime, le meurtrier et le lieu de la mort du borneur !

📅 : Mercredi au dimanche de 10h à 17h15 (départ toutes les 45 minutes).

📍 : Château de la Neuenbourg Guebwiller

* GRATUIT !

* Sans réservation

* Âge conseillé à partir de 12 ans

* Informations au 03.89.62.56.22