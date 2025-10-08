AUJOURD'HUI EN ALSACE : AGENDA DU 08 OCTOBRE
C’est la Fête des Sciences dans le Haut-Rhin :
A l’occasion de cette fête des Sciences, plusieurs événements sont organisés. L’objectif est de stimuler l’intérêt des jeunes pour la science. Il y a énormément d’évenements organisés par des jeunes :
- Le lycée du Pflixbourg à Wintzenheim accueille un village de la science jusqu’au 10 octobre. Leur thématique : l'écosystème et préservations. A travers des conférences et des ateliers, le lycée agricole expliquera comment préserver les écosystèmes par les "intelligences".
- Le collège de Ferrette propose l'exposition "tente ta science" jusqu’au 17 octobre. Les élèves pourront découvrir les métiers de la science à travers des jeux de sociétés ou encore des portraits vidéos.
- A la médiathèque le Parnasse de St Louis, il sera possible de confectionner sa mini-console Kitco. Un atelier accessible à partir de 12 ans et sur réservation. Une animation qui se déroulera le 8 octobre de 14h à 17h.
Collectes mobiles don du sang :
Chaque jour, des vies sont sauvées grâce à un simple geste : donner son sang. Les besoins sont très importants. Si vous êtes en bonne santé, âgé de 18 à 70 ans, voua participer à l’une des collectes mobiles organisées par l’EFS
⏱️ Cela ne prend qu’une heure,
💪 C’est sans danger,
❤️ Et c’est un acte concret de solidarité. rendez-vous dans le centre de collecte le plus proche.
Donner son sang, c’est donner la vie.
Mercredi :
Rustenhart salle des fêtes 16h30 19h30
Muespach le haut : salle communale 16h 19h
Jeudi :
Mulhouse: cité de l’automobile de 13h30 à 19h
Soultz Halle aux blés 16h à 19h30
Vendredi
Bouxwiller salle communale 16h30 19h360
Guebwiller salle 1860 15h30 19h30
Vous pouvez toujours profiter de clued'au château :
Un jeu d'enquête qui a un beau succès et que vous pouvez tenter jusqu’au 26 octobre au château de la Neuenbourg. Pour l’histoire : Les ressources du massif vosgien sont convoitées et sources de conflits entre les différents exploitants de la vallée du Florival et leurs voisins. Dans ce contexte, Monsieur De Lecker, a été retrouvé mort en 1772. Il faut mener l'enquête. À vous de retrouver l'arme du crime, le meurtrier et le lieu de la mort du borneur !
📅 : Mercredi au dimanche de 10h à 17h15 (départ toutes les 45 minutes).
📍 : Château de la Neuenbourg Guebwiller
* GRATUIT !
* Sans réservation
* Âge conseillé à partir de 12 ans
* Informations au 03.89.62.56.22