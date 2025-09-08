Jardin éphémère à Mulhouse :

Le Jardin Éphémère de Mulhouse est de retour. Comme chaque année, il est installé place de la Réunion et transforme en une oasis végétale en plein cœur de la ville.

Ce jardin éphémère a pour mission aussi d’être un avant gout des journées d’octobre et de Folie Flore à Mulhouse. Cette édition spéciale rend hommage aux 25 ans de Folie Flore, l’événement floral incontournable de l’automne.

Entre nature, créativité et lumières, ce jardin urbain éphémère est une invitation à la détente et à l’émerveillement.

📅 : Tous les jours jusqu'au 18 septembre

📍 : Place de la Réunion à Mulhouse

La Foire européenne de Strasbourg est en cours :

La Foire Européenne de Strasbourg vous donne rendez-vous jusqu’au 14 septembre pour sa 93ème édition. Des centaines d'exposants sont présents au Parc des Expositions du Wacken et attendent les quelque 180 000 visiteurs attendus. La Foire Européenne est un véritable lieu d'échanges et de découvertes avec une scène musicale, des déambulations, concept store, des espaces enfants et plusieurs foodtrucks

📅 : Jusqu'à dimanche 14 septembre de 10 à 20h

📍 : Parc Expo du Wacken à Strasbourg.

Relais Est fête ses 30 ans :

Le Relais Est collecte, trie et valorise les Textiles, Linges de maison et Chaussures déposés dans ses bornes en Alsace et Franche-Comté. Il s’agit de la seule entreprise qui exerce cette activité au niveau local. Et le Relais Est fête ses 30 ans avec des animations tout au long de la semaine dans son centre de Morscwhiller le bas. Il y aura des visites du centre de tri, des surprises, des cadeaux à gagner aussi sur place .

📅 : Jusqu'au 13 septembre

📍 : Morschwiller le bas

Et puisqu’on parle de Relais Est, sachez qu’avec Caritas Alsace ils organisent une journée de collecte de vêtements à Issenheim. RDV dans la cour derrière la mairie de 8h à 12h et de 13h30 à 18h. Vous pourrez déposer vos vêtements, linge de maison propres et secs, ou bien chaussures et maroquinerie