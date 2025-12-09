Le Fourgon postal du Père noel passe demain à la cité du train :

La cité du train de Mulhouse a été choisie par le Père Noël pour recueillir une partie des lettres des enfants. Un train spécial, le fourgon postal du Père Noël, ouvrira ses portes. Des lutins seront là pour collecter, trier et préparer les lettres que les enfants leur remettront en mains propres avant leur grand voyage jusqu’au Pôle Nord.

📅 : Mercreddi 10 décembre de 10 h à 17 h

📍 : Cité du train de Mulhouse :

Une réduction de 50 % sur le prix d’entrée sera appliquée ce mercredi. Le restaurant du musée proposera des boissons chaudes et des mannalas.

Le spectacle Casse noisette est à voir au Zénith de Strasbourg :

C’est un grand classique de Noël ! Le spectacle casse noisette sera présenté ce soir à Strasbourg. Le soir de Noël, la petite Marie reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entraînée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires.

Casse-noisette est un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux ballet, une symphonie de beauté et de grâce ! Ce sera la première en France du British Festival Ballet. Venez découvrir ce conte de fée avec la musique sublime de Piotr Tchaïkovski.

📅 : Mardi 09 décembre 20h

📍 : Zénith de Strasbourg

Les navettes de Noël sont en place pensez y :

Les marchés de Noël sont ouverts partout désormais. On peut en profiter chaque jour. Et pour nous haut rhinois, il vaut mieux en profiter en début de semaine. Justement pour profiter des marchés de Noël de la région colmarienne ( c’est vert pour aujourd’hui selon lutin Futé), pensez aux navettes de Noël !

Des bus relient la gare de Colmar aux villages de Kaysersberg, Riquewihr, Ribeauvillé, Eguisheim, Turckheim, Munster et Neuf-Brisach. Avec un billet valable toute la journée, les passagers peuvent monter et descendre librement de la navette, le temps d’une balade dans les ruelles illuminées ou d’une pause vin chaud.

📅 : Jusqu'au 21 décembre

📍 : Gare de Colmar