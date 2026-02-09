Le Titanic en réalité virtuelle à découvrir à Mulhouse :

Une plongée virtuelle à 3800 mètres sous la surface de l’Atlantique, vous explorerez l’épave du Titanic comme jamais auparavant. Vous remonterez le temps et embarquerez à bord du Titanic pour son voyage inaugural. Cette expérience immersive est le fruit de deux années de recherches approfondies afin de reconstituer aussi fidèlement que possible le navire, ses passagers et les événements relatés. Les sources ont été rigoureusement recoupées pour garantir l’authenticité de l’expérience.

L’expérience est accessible depuis ce week end.

📅 : Jusqu'au 28 février

📍 : DreamAway Mulhouse, 19A Rue du Sauvage, 68100 Mulhouse

⏳ Durée : 40 minutes d’expérience, dont 30 minutes de réalité virtuelle

👤 Âge requis : 8 ans et plus

Collectes mobiles de don du sang :

Donner son sang est un geste simple, rapide et essentiel : un seul don peut sauver jusqu’à trois vies. Si vous avez entre 18 et 70 ans et que vous êtes en bonne santé, vous pouvez contribuer à cette chaîne de solidarité.

Lundi :

Sundhoffen : Centre Socio Culturel de 16h30 à 19h30

Blotzheim : Maison des Associations de 15h30 à 19h30

Mardi :

Ruelisheim Maison des Association de 16h30 à 19h30

St Louis : Rue du Rhône de 12h30 à 16h30

Walheim : Salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Mercredi :

Sausheim : Salle Gymnastique de 15h30 à 19h30

Zaessingue Mairie de 16h30 à 19h30

Brunstatt Didenheim Association St Gall de 16h30 à 19h30

Jeudi :

Obermorschwiller Maison communale du stade de foot de 16h30 à 19h30

Colmar IUT Grillenbreit ( collecte réservée) de 11h30 à 14h30

Niederhergheim Salle communale de 16h à 19h30

Vendredi

Andolsheim salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Burnhaupt le Haut Foyer St Martin de 16h à 19h30

Une enquête à tester au Musée du Jouet à Colmar :

Le Musée du Jouet de Colmar se transforme en laboratoire d'investigation ludique. Les visiteurs sont invités à mener l'enquête autour de dix jouets mystérieux découverts dans une énigmatique capsule temporelle. Des jouets venus du futur dont il faudra comprendre l’utilisation en menant l'enquête autour des jouets d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Cette mise en scène originale promet de captiver petits et grands et d’offrir un regard inédit sur l'évolution et la permanence de nos compagnons de jeu à travers les époques.

📅 :Dimanche 1 Février 2026 au Lundi 4 Janvier 2027

📍 : Musée du Jouet à Colmar

www.colmar.fr/musee-jouet