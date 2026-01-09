Mineral expo au parc expo de Mulhouse :

L’association des Amis des Sciences de la Terre organise tout ce week end la 47ème MINERALEXPO de Mulhouse.

MINERALEXPO c’est l’occas de découvrir de nombreux fossiles, météorites, pierres précieuses mais aussi un espace de 500 m² dédié au bien-être ou encore des animations et jeux pour les enfants

📅 : Samedi et dimanche de 9h00 à 18h00

📍 : Parc expo de Mulhouse.

Plus d’infos sur www.mineralexpo-mulhouse.fr/

On peut skier dans les Vosges ce week end :

Il a neigé hier jusqu’en plaine. Chez nous la neige a totalement fondu mais pas en montagne et ça c’est la très bonne nouvelle. Enneigement entre 15 & 30 cm selon les secteurs

Cela veut dire que vous pourrez skier ce weekend. Attention, pas aujourd’hui à cause de la tempête Goretti mais dès demain ouvertures des stations :

Markstein

Schlucht

Champs du feu

Lac Blanc

Pour rejoindre ces stations sans prendre la voiture et donc en toute sécurité, n’oubliez pas la navette des cretes. Un bus qui part de Bollwiller, Cernay Soultz Guebwiller ou encore Thann direction le Markstein. I existe aussi des bus pour aller vers les autres stations vosgiennes.

Infos sur : www.fluo.grandest.fr

Championnat de France de nage en eau froide :

Dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche, le Centre Nautique Pierre de Coubertin de St Louis sera le théâtre de trois jours de compétition pour le championnat de France de nage en eau froide. Les meilleurs athlètes de la discipline s'affronteront dans des conditions extrêmes.

Sur place petite restauration avec crêpes, bretzels et vin chaud !

📅 : Vendredi, samedi et dimanche de 9h à 16h

📍 : Centre nautique Pierre de Coubertin à St Louis

Olivier de Benoist en spectacle ce soir à Mulhouse :

L’humoriste Olivier de Benoist sera ce soir sur la scène du théâtre de la Sinne à Mulhouse. Il vient présenter son spectacle “le Droit au bonheur”. Olivier de Benoist aborde des sujets de la vie quotidienne avec une touche d'ironie et une bonne dose de dérision. Il n’hésite pas à parler des relations humaines mais aussi à se moquer de lui-même et de sa vie de famille.

Son spectacle repose sur l’idée que « Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants. »

📅 : Vendredi 09 janvier 20h

📍 : Théâtre de la Sinne de Mulhouse.