“Week end à 3” à découvrir à l’Entrepôt de Mulhouse :

C’est un spectacle d’humour qui met en scène 3 personnages. 2 hommes, une femme projetés dans une soirée absurde, loufoque, pleine de reglements de compte et d erebondissement. Jean Régis s’occupe de la location de l’appartement de sa femme. A la fin d’une longue journée de visites, il n’a qu’une hâte: retrouver sa maîtresse Gwenaelle. Mais c’est sans compter sur l’arrivée Bertrand, potentiel locataire, et sur une porte fermée qui les emportera dans une soirée pleine de surprise.

Une pièce pleine de rebondissement, comme on les aime.

📅 : Jeudi 09, vendredi 10 et samedi 11 octobre 20h30

📍 : Entrepôt Mulhouse

Infos et résa sur www.lentrepot.org

Le retour de Trinat emploi demain à St Louis :

Trinat’Emploi est le rendez-vous incontournable de l’emploi, de la création d'entreprise et de la formation dans l'agglomération de Saint-Louis.

Sur place vous pourrez découvrir les nombreuses opportunités d’emploi proposées dans tous les secteurs d'activité par les entreprises de l’agglomération mais aussi en suisse et en Allemagne. Il y aura 147 postes à pourvoir. CDI, CDD, alternance, intérim,… il y en a pour tous les profils et tous les niveaux d’expérience !

Préparez votre visite dès maintenant en découvrant la liste complète :

https://trinatemploi.fr/offres-demploi/

📅 : Vendredi 10 octobre de 9 à 18h

📍 : Forum Jean Marie Zoelle de de 9h à 18h

Gratuit

Afterwork à Colmar :

Direction le Bonaventure pour profiter de cet afterwork. RDV à partir de 19h pour le closing de la guinguette extérieure et venez profiter des cocktails avec ou sans alcool, des tartes flambées, burger, des amuses bouche offerts mais aussi de l’espace pétanque.

📅 : Jeudi 09 octobre 19h

📍 : Bonaventure de Colmar