Bourse aux livres à Mulhouse :

Des dizaines, des centaines de livres de style très différents seront mis en vente à l’occasion de cette bourse dans le hall de la gare de Mulhouse. Tous les livres seront au prix unique de 1 euro. Mais surtout ce sera l’occasion de joindre l’utile à l’agréable car la totalité de la recette sera reversée à l'orphelinat des chemins de fer. C’est une association qui soutient les enfants de cheminots orphelins en leur offrant une protection morale et financière.

📅 : Mardi 09 septembre de 9 à 19h.

📍 : Gare de Mulhouse

Avant première ce soir au ciné Palace à Altkirch :

Une avant-première réservée aux amateurs de films d’horreur. C’est Conjuring The Last Rites que vous allez pouvoir découvrir un peu avant tout le monde ce soir.

Alors qu’ils espéraient une nouvelle vie, Ed et Lorraine Warren se voient impliqués dans une dernière enquête…qu’ils n’auraient jamais dû accepter. les Warren Vont affronter le cas le plus maléfique de leur carrière, inspiré de faits réels qui ont terrorisé l’Amérique.

📅 : Mardi 09 septembre 20h15

📍 : cinéma le Palace à Altkirch

Film interdit aux moins de 12 ans.

Collectes mobile de don du sang :

Cette semaine encore, plusieurs possibilités vous sont offertes pour participer à une collecte de l’EFS. Chaque jour, des milliers de patients ont besoin d’une transfusion pour être sauvés, pour être soignés.

En donnant une heure de votre temps, vous pouvez sauver trois vies.

Conditions pour être donneurs : être majeurs, en bonne santé et venir muni d’une pièce d’identité

Mardi :

Pfaffenheim : salle multifonction de 16h30 à 19h30

Vieux-Thann : salle Sainte-Odile de 16h à 19h30

Mercredi

Schlierbach salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Altkirch : la Halle au blé de 15h30 à 19h30

Volgelsheim : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Jeudi

Fessenheim : salle des fêtes de 16h à 19h30

Colmar : salle des Catherinettes de 14h à 19h

Vendredi

Andolsheim : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Folgensbourg : salle polyvalente de 16h30 à 19h30