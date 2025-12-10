Elsass Quizz à Kaysersberg :

L'Elsass Quizz est une animation originale et conviviale au sein du caveau d’un vigneron passionné, mais surtout en plein coeur du marché de Noel de Kaysersberg. Lors de ce jeu, vous aurez face à vous : 6 cartes illustrant des mets emblématiques de la gastronomie alsacienne et 6 vins d’Alsace sélectionnés avec soin ( à goûter avec modération) . Votre mission ? Trouver l’accord parfait entre chaque plat et son vin idéal.

Une expérience sensorielle et ludique, ponctuée d’échanges avec le vigneron.

📅 : Jusqu’au 31 Décembre de 10h à 12h et de 14h à 19h

📍 : Domaine Jean Dietrich Kaysersberg Vignoble

Réservé aux personnes majeures ( et raisonnables).

“Les choristes 20 ans déjà” à Colmar :

La magie des Choristes s'apprête à renaître sur scène à l'occasion de leur tournée anniversaire : « LES CHORISTES, 20 ANS Déjà ». Ce film culte qui a touché des millions de spectateurs à travers le monde fête ses 20 ans. Pour célébrer cet héritage artistique, la Maîtrise Saint-Marc, référence du chant choral d’enfants en France, se lance dans une série de concerts qui feront revivre la poésie et la lumière de cette œuvre intemporelle.

📅 : Mercredi 10 décembre à partir de 20h

📍 : Église St Joseph de Colmar







Un bon plan étudiant pour demain :

Le Clous de Mulhouse, en partenariat avec le Bureau de la Vie Étudiante de l’Université de Haute-Alsace, propose aux étudiants une soirée film de Noël demain au Mega CGR Colmar. Des Manalas & du chocolat chaud, quoi de mieux pour regarder Le Pôle Express Les étudiants pourront venir avec leur plus beau pyjama et des plaids.

Pour finir en beauté, un Secret Santa sera proposé. Emballez un petit cadeau qui sera donné par tirage au sort à l’une des personnes présentes !

Inscriptions obligatoires sur le site du Crous de Strasbourg rubrique sortir bouger créer

📅 : Jeudi 11 décembre

📍 : Mega CGR Colmar