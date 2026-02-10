Strasbourg Mon amour en cours à Strasbourg :

Jusqu’au 15 février, place à la 13e édition du festival "Strasbourg mon amour". Créé par l’Office de Tourisme en 2013, Ce festival propose plus de 120 projets différents portés par plus de 75 structures partenaires. une programmation plus que complète avec par exemple :

Love on the dance floor : l’église Saint-Guillaume se transforme en piste de danse éphémère sous les rythmes d’un collectif de DJ Va leur Dire.

La Slow Party : le festival ressuscite l’art oublié de danser à deux dans le cadre prestigieux de la salle Bastide de l’Opéra national du Rhin.

Shows à paillettes : des spectacles de drag queen et de burlesque s’invitent dans des lieux atypiques, des bouées des Bains municipaux aux ponts des bateaux Batorama.

Pendant dix jours, Strasbourg se parera de rose pour rappeler qu'ici, l'amour se dit dans toutes les langues et se partage sans modération.

📅 : Jusqu'au 15 février

📍 : Strasbourg

Infos pratiques : En raison de la jauge limitée de certains événements, les réservations sont fortement recommandées sur le site : www.strasbourg-monamour.eu

Bon plan pour les étudiants à l’occasion de la Chandeleur :

FLOR FM et le Clous de Mulhouse vous proposent les soirées Crêpes Party & Karaoké. 2 dates pour manger des crêpes salées ou sucrées et profiter du Karaoké: 11 février Maison de l'étudiant à Mulhouse ou 12 février Resto U Grillenbreit à Colmar.

C’est un événement gratuit pour les étudiants. En revanche, il est impératif de s’inscrire.Faites le via le site Crous-strasbourg.fr rubrique sortir, bouger.

📅 : Mercredi 11 & jeudi 12 février

📍 : Maison de l'étudiant Mulhouse / Resto U Grillenbreit Colmar

Le spectacle “L'hôtel du libre échange” à Mulhouse :

Attention c’est une pièce de théâtre drôle mais non conseillé aux enfants ! L’Hôtel du Libre-Échange suit deux couples d’ami·es, les Pinglet et les Paillardin, pris dans une mécanique d’adultère délirante. Avec une succession de situations amoureuses aussi complexes qu’absurdes, toutes les règles de la logique vont voler en éclats.

📅 : Mercredi 11 février 20h / Jeudi 12 février 19h

📍 : Filature de Mulhouse ( à partir de 14 ans)

Vous pouvez réserver vos places encore aujourd’hui mais notez que c’est assez long : 3hO5 avec l’entracte