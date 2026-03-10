Marion Mezadorian à découvrir ce soir à St Louis :

Dans son premier spectacle Pépites, Marion Mezadorian nous a régalé par ses talents de comédienne. Elle interprétait parfaitement des personnages aussi drôles que touchants qui ont croisé sa route. Cette fois, elle revient avec un nouveau spectacle, rempli d'humour et d'émotion.”Craquage”. Elle évoque ce fameux jour qu’on a tous connu ou qu’on connaitra un jour : celui où on craque ! Le jour où on se décide à tout déballer et ça fait un bien fou !

📅 : Mardi 10 mars à partir de 20h

📍 : Théâtre de la Coupole à St Louis.

Big Zic ce soir à Huningue :

C’est l’Académie des Arts qui propose cette soirée au Triangle à Huningue. Élèves et enseignants de l’Académie des arts du Triangle se réunissent pour offrir un spectacle de musique. Ils proposeront des grands classiques mais aussi des airs de cinéma ou encore des titres pop. Il y aura aussi pas mal d'interactions. En fait, c’est un véritable jukebox musical qui vous sera proposé par des passionnés de la région.

📅 :Mardi 10 mars à partir de 19h

📍 : Triangle de Huningue

C’est seulement 3 euros l’entrée

Ciné-rencontre ce soir à Mulhouse :

Le film “le goût des Merveilles” avec Virgine Efira et Benjamin Laverne. L’histoire de Louise, mère de famille et veuve, qui lutte pour maintenir son exploitation de poires à flot. Un jour, elle rencontre Pierre, un homme différent qui vit en marge de la société. Entre eux naît une relation singulière, qui va bouleverser leur quotidien et leur regard sur le monde. Un film sensible qui aborde la différence, les troubles du spectre de l’autisme (TSA)

Après le film, un échange est prévu avec une chercheuse Inserm à l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (Inserm/CNRS/Université de Strasbourg) et des bénéficiaires de l’association Les Ateliers Sinclair. Un événement organisé dans le cadre de l’évènement A ta santé organisé tout ce mois de mars dans l’agglomération de Mulhouse.

📅 : Mardi 10 mars à partir de 18h

📍 : Cinéma Bel Air de Mulhouse

C’est gratuit