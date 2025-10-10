Le spectacle d’Antonia de Rendinger à découvrir à Blotzheim :

Antonia De Rendinger débarque avec son spectacle « Scènes de corps et d'esprit ». Et elle a une manière unique de cultiver l’art du sketch. Sur scène, elle laisse libre court à ses personnages absurdes tout en abordant des sujets délicats la maternité l’écologie.. Des sujets d’actualité avec des textes très pointus et particulièrement drôles.

C’est un spectacle dont les critiques ne sont que positives.

📅 : Samedi 11 octobre 21h

📍 : Casino Barrière de Blotzheim.

La Fastienne rose à Guebwiller :

La Guebwilleroise fait une pause en 2025. Le club guebwillerois FAST prend le relai cette année en organisant la « FASTIENNE ROSE » . RDV demain pour un parcours de 5 km sur les hauteurs de Guebwiller, il s’agira de courir ou marcher. L’épreuve n’est pas chronométrée. Mais attention, 200 dossards seulement sont disponibles. Il suffit de s’inscrire sur le site sporkrono : https://in.sporkrono-inscriptions.fr/fastienne-2025?currentPage=select-competition

📅 : Samedi 11 octobre 16h15

📍 : Guebwiller

L’ensemble des bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin.

Soirée génération 2000 :

Pour tous les fans des années 2000, n’oubliez pas la soirée Génération 2000 ! Elle est de retour ce soir au Phare à Altkirch. Vous allez faire la fête sur tous les hits de la décennie mixés par le DJ résident FLOR FM, DJ Mast.

📅 : Vendredi 10 octobre

📍 : Phare Altkirch