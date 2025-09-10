Soirée apéro librairie Bisey Mulhouse :

Une belle soirée proposée pour les fans de lecture. Un apéro convivial à partager tout en découvrant les coups de cœur de la rentrée littéraire des libraires présents. Vous pourrez, vous aussi, partager vos coups de cœur … Une soirée conviviale, d’échange, de partage et de découverte

📅 : Mercredi 10 septembre à patir de 19h

📍 : Librairie Bisey Mulhouse - Entrée par la rue des Maréchaux

Gratuit sur inscription !

Soirée de lancement de la nouvelle saison à l’Arthuss à Wintzenheim

l’Arthuss de Wintzenheim ouvre officiellement ce soir sa nouvelle saison avec une soirée de lancement. Au programme : présentation de la saison, rencontre avec des artistes, concert et verre de l’amitié. Vous saurez tout sur la saison à venir

Une soirée festive pour découvrir la saison culturelle de Wintzenheim

📅 : Mercredi 10 septembre à partir de 20h

📍 : Arthuss de Wintzenheim

Gratuit

Dernier entrainement des Mulhousiennes ce soir :

RDV pour la dernière séance d'entraînement collective avec la découverte en avant première les parcours officiels de cette édition 2025. Il y a pour la première fois 2 parcours proposés : l’un traditionnel de 5 km. Un autre pour les plus courageuses de 10 km. Quelque soit votre choix; vous pourrez, ce soir, tester le parcours

Un entraînement réservé aux coureuses. C’est gratuit, sans inscription.

📅 : Mercredi 10 septembre à partir de 18h30

📍 : parking du stade de l’Ill de Mulhouse