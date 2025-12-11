Les hypnotiseurs à découvrir à l'Entrepôt de Mulhouse

Un spectacle d’hypnose à découvrir à l’Entrepôt de Mulhouse avec les hypnotiseurs.

Vous découvrirez 3 hypnotiseurs et 3 styles différents : Xavier l’hypnotiseur star des réseaux sociaux (+ 2M de followers), Édouard le thérapeute et Sébastien, l’ange gardien.

Vous découvrirez surtout tout ce qu’il est possible de faire grâce à l’hypnose dans une mise en scène mêlant pédagogie, humour, émotion et performances.

En première mondiale, rencontrez l’Hologramme-Hypnotiseur

📅 : Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 décembre 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

C’est le jour J : jour du showcase Florfm

L’artiste Slimane sera en Showcase FLOR FM aujourd’hui jeudi. Un événement unique devant 250 auditeurs privilégiés. Slimane va présenter son magnifique album “ Il faut que tu saches” dispo depuis le 05 décembre. Il y aura donc un moment de live, interview, et la présence également de l’artiste Philippine Lavrey.

📅 : Jeudi 11 décembre 17h30

📍 : Casino barrière de Ribeauvillé

Afterwork à Colmar :

L’afterwork du jeudi à Colmar est devenu un incontournable. Et pour ce soir, RDV à l’Indus Beer & Cie. Ambiance chaleureuse, cocktails, tarifs afterwork, amuse bouche et surtout le DJ Florfm Alex Da Kosta présent aux platines

📅 : Jeudi 11 décembre 19h

📍 : Indus Beer & Cie à Colmar