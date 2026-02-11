AUJOURD'HUI EN ALSACE : AGENDA DU 11 FEVRIER
Messmer ce soir à Strasbourg :
Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de spectateurs comptabilisés, Messmer, le Maître Mondial de l’Hypnose revient avec un tout nouveau spectacle: 13HZ
Messmer vous invite à entrer dans son mystérieux et hilarant univers où la frontière entre la réalité et l’illusion s’efface, pour diriger vos pensées vers des territoires inconnus.
📅 : Mercredi 11 février 20h
📍 : Zénith Strasbourg
Pour rappel : Messmer est le recordman en hypnose collective avec 1066 personnes hypnotisées en moins de 5 minutes
Booder vous donne RDV demain à Colmar :
Booder est un humoriste français populaire, apprécié avec des spectacles toujours énergiques et interactifs. Après l'énorme succès de « Booder is back », il revient sur scène avec un spectacle sur l'école. De l'école de son enfance à celle de son fils aujourd'hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Tout y passe : ses copains, le harcèlement scolaire, la récré, ses profs.
“Ah l’école” le spectacle de Booder est à voir demain
📅 : Jeudi 12 février 20h
📍 : Parc Expo de Colmar
Afterwork à Mulhouse :
2eme Afterwork du KFE Montaigne. Toute l’équipe vous invite à venir pour un moment chill, festif et convivial après le boulot.
Au programme :
- TARIFS RÉDUITS
- AMUSE BOUCHE
- DJ avec Alan.K
- COCKTAILS
📅 : Jeudi 12 février 19h
📍 : KFE Montaigne de Mulhouse