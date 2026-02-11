Messmer ce soir à Strasbourg :

Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de spectateurs comptabilisés, Messmer, le Maître Mondial de l’Hypnose revient avec un tout nouveau spectacle: 13HZ

Messmer vous invite à entrer dans son mystérieux et hilarant univers où la frontière entre la réalité et l’illusion s’efface, pour diriger vos pensées vers des territoires inconnus.

📅 : Mercredi 11 février 20h

📍 : Zénith Strasbourg

Pour rappel : Messmer est le recordman en hypnose collective avec 1066 personnes hypnotisées en moins de 5 minutes

Booder vous donne RDV demain à Colmar :

Booder est un humoriste français populaire, apprécié avec des spectacles toujours énergiques et interactifs. Après l'énorme succès de « Booder is back », il revient sur scène avec un spectacle sur l'école. De l'école de son enfance à celle de son fils aujourd'hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Tout y passe : ses copains, le harcèlement scolaire, la récré, ses profs.

“Ah l’école” le spectacle de Booder est à voir demain

📅 : Jeudi 12 février 20h

📍 : Parc Expo de Colmar

Afterwork à Mulhouse :

2eme Afterwork du KFE Montaigne. Toute l’équipe vous invite à venir pour un moment chill, festif et convivial après le boulot.

Au programme :

- TARIFS RÉDUITS

- AMUSE BOUCHE

- DJ avec Alan.K

- COCKTAILS

📅 : Jeudi 12 février 19h

📍 : KFE Montaigne de Mulhouse