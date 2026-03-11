Retour du Festival des Films du Social :

Le Festival des Films du Social revient pour une 5ᵉ édition à La Passerelle, à Rixheim. Ce festival propose une semaine de projections de films engagés et de rencontres autour de la thématique : « Co-construire l’espoir et l’harmonie pour unir une société divisée ». Chaque projection est pensée comme un temps d’échange avec des associations et intervenants du territoire.

📅 :Du 11 au 17 mars 206. Chaque jour, sauf lundi

📍 : la Passerelle de Rixheim.

Une troupe d’artiste d’Ukraine en tournée dans le Haut-Rhin :

Il s'agit du groupe « SONECHKO » de Lviv. Cette troupe de 36 jeunes danseurs et chanteurs débarque avec un spectacle unique qui mettra en lumière la résilience du peuple ukrainien face à l'adversité.

Cette tournée 2026 est organisée par l’association Accueil enfant de Tchernobyl. Les concerts serviront à financer la troupe mais aussi à soutenir des familles, écoles, enfants et Orphelinats en Ukraine.

📅 : Mercredi 11 mars 19h30

📍 : Eden de Sausheim

Entrée gratuite mais vous aurez l’occasion de faire des dons. Il y aura d’autres dates dans le Haut Rhin jusqu'au 01er avril. Infos sur : a.e.tchernobyl.free.fr/

Afterwork ce soir à Mulhouse :

Cette semaine, rendez-vous au P’TIT BAR, situé passage des Augustins. Au programme : de bons cocktails à découvrir aux tarifs afterwork, amuse bouche, et ambiance DJ avec PIERRE DUPRAY aux platines.

📅 :Mercredi 11 mars 19h

📍 : P'TT Bar à Mulhouse