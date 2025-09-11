Trésor du Rhin à Kembs :

Un jeu de piste autour de l'usine hydroélectrique de Kembs, au bord de l'eau. Deux parcours, à pied ou à vélo, sont à faire en famille ou entre amis. Il va falloir résoudre l’ensemble des énigmes pour découvrir le mot de passe et les clefs qui permettront d’ouvrir l’écluse. Pour cela, il vous faudra découvrir les secrets qui se cachent le long du Rhin et maîtriser le fonctionnement des écluses et centrales hydroélectriques. ll y a un côté ludique et pédagogique

📅 : Jusqu’au vendredi 31octobre

📍 : Centrale hydroélectrique de Kembs

C’est gratuit. Renseignements sur le site www.trésordurhin.fr

C’est parti pour une nouvelle saison à l’Entrepôt de Mulhouse :

Cette saison encore l’Entrepôt de Mulhouse proposera un spectacle d’humour les jeudis, vendredis et samedis. Et ça commence cette semaine... A découvrir le spectacle “Demain je me marie”. L’histoire de Thomas qui va épouser Donna pour sa fortune. Mais son ancienne maitresse débarque et c’est la panique total.

Un trio de folie pour un moment 100% humour avec tout un tas de rebondissements.

📅 : Jeudi 11 septembre, vendredi 12 septembre, samedi 13 septembre 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse.

Plus d’infos sur www.lentrepot.org

Afterwork à Colmar :

RDV ce soir au Nova Club pour cet afterwork. Ambiance Chill, tarifs Afterwork, amuse bouche, cocktails et ambiance DJ avec DJ Cram.

📅 : Jeudi 11 septembre 19h

📍 : Nova Club Colmar