Le Fire & Light Show à découvrir à St Louis :

Le Fire & Light Show est une expérience sensorielle spectaculaire qui fusionne l’art du feu, la magie des lumières et la puissance du son. Ce spectacle transporte le public dans un univers féerique où flammes, projections lumineuses et effets pyrotechniques se mêlent pour raconter une histoire sans paroles, mais riche en émotions. Une symphonie visuelle époustouflante.

📅 : Vendredi 12 Décembre 18h

📍 : Cité Danzas de St Louis

C’est gratuit !

Petit Village de Noel de Huningue :

Le marché de Noël de Huningue, joliment nommé "Petit village de Noël" revient pour enchanter petits et grands avec encore un beau week-end de festivités. Sur la place Abbatucci, l’atmosphère magique de Noël s’installe dans un décor de montagne avec des chalets en bois, une forêt enchantée et des sapins illuminés. Un moment unique où l’esprit de Noël prend vie, entouré de créations artisanales et de gourmandises qui raviront tous les visiteurs.

A noter :

Ce soir 17h : Concert « Littlewood » – trio vocal féminin aux accents country et bluegrass

Demain 16h : le spectacle “le premier Noël de Léon”

📅 : Du vendredi 12 au dimanche 14 décembre

📍 : Huningue

Le spectacle “le grincheux qui a volé Noel” à découvrir ce week end à Thann :

C’est la troupe des bâtisseurs qui propose ce spectacle destiné à animer le marché de noel de Thann. Pour l’histoire : “ les habitants de Chouville sont en pleins préparatifs de Noël. Tous, sauf le Grincheux – une créature verte et poilue, bien décidée à gâcher la fête ! Mais la rencontre inattendue avec une petite fille pourrait bien bouleverser ses plans…

Un spectacle tendre, drôle et rythmé, parfait pour partager un beau moment en famille

📅 :Samedi 13 Décembre & Dimanche 14 Décembre à 19h

📍 : Thann