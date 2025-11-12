Crédit : CONNECTEE A L'ALSACE

Jeux de rôles à la médiathèque de Fellering :

Un événement dans le cadre de la 4eme édition du festival Décodage. Il s'agit d’un atelier immersif où vous choisirez votre rôle : chasseur de fake news ou explorateur des réseaux sociaux ! L’objectif étant d’apprendre à débusquer les fausses informations et devenir incollable sur les pièges de l’information en ligne.

Un atelier ludique, éducatif et interactif dédié à l’éducation aux médias et à l’information. Cet atelier est organisé avec l’aide d’une journaliste professionnelle.

📅 : Mercredi 12 novembre de 14h à 16h

📍 : Médiathèque de Fellering

C’est gratuit !

Collectes mobiles de don du sang :

Cette semaine encore nouvelles possibilités de faire don de son sang pour sauver des vies. Un seul don peut sauver jusqu’à 3 vies. Ça en vaut la peine !

Conditions : être majeurs , en bonne santé et venir avec une pièce d’identité.

Mercredi

Illfurth : maison des oeuvres de 15h30 à 19h30

Sausheim : salle de Gymnastique de 15h30 à 19h30

Jeudi

Balgau : salle des fêtes de 16h à 19h30

Blodelsheim : salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Vendredi

Sainte Croix en Plaine : salle Aurore de 16h à 19h30

Eguisheim : salle les Marronniers de 16h30 à 19h30

Aspach : salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Le concert de Superbus à l’Eden de Sausheim :

Le groupe de pop-rock, pop avec Jennifer Ayache sera ce soir sur la scène de l’Ed&n de Sausheim. Il débarque avec ses plus grands classiques comme Butterfly, Addictions, Lola, Apprends-moi… Et les nouveautés de l’album OK KO sorti en juillet dernier.

📅 : Mercredi 12 novembre à partir de 20h

📍 : Ed&n de Sausheim.

Infos et résa sur le site sur www.eden-sausheim.com