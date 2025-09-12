Portes ouvertes de l’académie Micka Marques :

C’eSt l’une des plus belles écoles de danse de la région : l’académie de danse de Micka Marques ouvre ses portes gratuitement ce dimanche. RDV à la Vigneraie de Wettolsheim pour découvrir et tester l’éventails de cours proposés tout au long de l’année. Des cours de salsa bachata, hip hop, lady styles, Zumba, afro reggaeton etc etc …. Des cours adaptés à tous niveaux avec une très belle pédagogie. L’idée est que chacun puisse s’épanouir dans la discipline choisie !

📅 : Dimanche 14 septembre de 11h à 18h30

📍 : La salle la Vigneraie à Wettolsheim

Journée découverte au zoo de Mulhouse :

La Journée découverte au Zoo de Mulhouse revient ce dimanche pour le plus grand plaisir des familles alsaciennes. Ce rendez-vous annuel emblématique vous permettra d’accéder à des zones habituellement fermées au public pour comprendre comment fonctionne le zoo en coulisses.

Il y aura des animations pédagogiques, des rencontres avec les professionnels et des découvertes insolites.

📅 : Dimanche 14 septembre de 9 à 18h

📍 : Parc zoologique de Mulhouse.

Tarif unique de 8 euros pour la journée, y compris pour les abonnés au Parc

Plus d’infos sur www.zoo-mulhouse.com

Büra Fascht à Réguisheim :

La Büra Fascht c’est la fête paysanne devenue en 4 éditions un événement incontournable à Réguisheim. Demain soir, début des festivités avec un bal dansant suivi d’un feu d’artifice. Place aussi au concours de dévoreur de saucisse “La Bura Wurst”

Dimanche midi, Repas dansant avec sanglier à la broche sur réservation et défilé de tracteur à 15h.

📅 :Samedi 13 septembre et dimanche 14 septembre

📍 : Espace les 3 coeurs à Réguisheim

Plus d’infos sur le site www.reguisheim.com