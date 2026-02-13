Week end carnavalesque à Soultzmatt

L’association les Sultzmatter vous invite à fêter carnaval avec eux tout ce week-end.

2 temps forts à noter :

Samedi 20h bal de carnaval avec challenger à la salle des fêtes de Soultzmatt avec concours de déguisement et restauration. Entrée à 12 euros

Dimanche 14h14 cavalcade (+40 groupes et 1000 carnavaliers)

Ouverture Padel Squad à Sainte Croix en Plaine:

Le sport à la mode, c’est le padel ! Bonne nouvelle : un nouveau centre ouvre ses portes dans la région colmarienne : Padel Squad à Sainte Croix En Plaine. Vous pourrez profitez de 7 terrain double et 2 singles mais aussi un espace échauffement musculation, un espace restauration.

📅 : Ouverture vendredi 13 février avec le tarif heure creuse pour fêter ça, 11 euros la partie.

📍 : Sainte Croix en plaine

Padel Squad à découvrir entre potes, collègues ou en famille

C’est reparti pour l’”hôtel Mamour” à Mulhouse :

Comme chaque année, à l'occasion de la Saint Valentin à Mulhouse, la compagnie théâtrale Kalisto monte son vrai-faux hôtel à but humoristique. Le concept ne change pas : vous réservez un créneau de visite en ligne, puis vous pénétrez seul(e) dans dix chambres d'hôtel où vous attendent dix comédien(nes). À chaque fois, un personnage haut en couleurs vous propose plusieurs minutes en face à face : du spectacle intime.

La plupart de ces courts moments de théâtre sont drôles, d'autres plus poétiques, et certains en profitent pour balancer sur divers faits sociétaux.

📅 :Les 12, 13 et 14 février 2026

📍 : Ancien local Burton (Cour des Maréchaux)

Plusieurs bons plans pour la St Valentin dans le Haut-Rhin :

- Soirée aux lampions à Mulhouse. Une soirée qui transforme le cœur de la ville en un décor lumineux et chaleureux !

concerts de jeunes artistes dès 18h

distribution de lampions pour illuminer la soirée à partir de 19h30

- A Colmar : Le musée Unterlinden organise une soirée Saint-Valentin hors du commun en plein cœur du musée. RDv demain pour une visite guidée originale sur le thème de l’amour. Ensuite vous pourrez déguster un menu raffiné imaginé par le chef du café-restaurant Schongauer, Aurélien Paget.

- Tjs à Colmar soirée St Valentin demain à Locagonfle : Une soirée spéciale de 19h30 à 23h30. A l'entrée de la soirée, vous recevrez un bracelet : vert si vous êtes ouvert(e) à la discussion et aux rencontres, rouge si vous participez en couple.

- A Werentzhouse, ouverture spéciale du Musée des Amoureux et du Patrimoine Sundgauvien. RDv demain et dimanche 15 février de 14h30 à 18h.

Salon bien être & mieux vivre à Willer sur Thur :

L’association « En Route Vers Madagascar » organise son 14è Salon Bien-Etre & Mieux-Vivre...Un programme de découvertes, d’ateliers, de conférences, des soins naturels et produits pour être mieux dans son corps et dans sa tête. Présence d’une quarantaine de thérapeutes pour trouver des méthodes pour mieux vivre et mieux gérer le stress au quotidien.

Ce salon est l’occas aussi de joindre l'utile à l’agréable : Les bénéfices seront consacrés au financement d’une cantine scolaire à Madagascar.

📅 : Samedi 14 février de 14h à 19h & dimache 15 février de 10h à 18h

📍 : salle polyvalente de Willer sur Thur.