AUJOURD'HUI EN ALSACE : AGENDA DU 13 NOVEMBRE
Amir en concert ce soir à Strasbourg :
Après son retour avec l’album « C Amir » et la réédition récente “C Amir 2”, Amir est actuellement en pleine tournée des Zénith dans toute la France, Suisse et Belgique.. Bonne nouvelle, il sera ce soir à Strasbourg. Amir débarque avec son “C tour”; Le concert débute ce soir 20h au zénith de Strasbourg. Il reste qq places, allez sur le site zenith de strasbourg
📅 : Jeudi 13 novembre à partir de 20h
📍 : Zenith de Strasbourg
Amir qui sera bientôt et pour la première fois à l'Accor Arena de Paris. Date prévue le 6 décembre prochain
Art3F dès demain à Mulhouse :
Art 3F c’est le salon d’art contemporain. Un concept original réunissant artistes et galeries sur un même lieu d’exposition. Présence de + de 250 artistes et galeries nationaux et internationaux (peinture, sculpture, photographie…). Il y aura + de 3500 œuvres à la vente. Vous pourrez profiter d’un échange direct avec les artistes et les galeries
Art3F c’est vraiment 3 jours de fêtes autour de l’art
📅 : Vendredi 14 Novembre 2025 de 16h à 23h
Samedi 15 Novembre 2025 de 10h à 20h
Dimanche 16 Novembre 2025 de 10h à 18h
📍 : Parc expo de Mulhouse.
Plus d’infos sur www.art3f.com
Afterwork ce soir à Colmar :
RDV au Fancy pour profiter d’un moment agréable dans ce piano bar. Au programme : amuse bouche, cocktails et tarifs afterworks. Mais aussi une ambiance DJ
📅 : Jeudi 13 novembre 19h
📍 : Le Fancy route d’Ingersheim à Colmar.