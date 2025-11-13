Amir en concert ce soir à Strasbourg :

Après son retour avec l’album « C Amir » et la réédition récente “C Amir 2”, Amir est actuellement en pleine tournée des Zénith dans toute la France, Suisse et Belgique.. Bonne nouvelle, il sera ce soir à Strasbourg. Amir débarque avec son “C tour”; Le concert débute ce soir 20h au zénith de Strasbourg. Il reste qq places, allez sur le site zenith de strasbourg

📅 : Jeudi 13 novembre à partir de 20h

📍 : Zenith de Strasbourg

Amir qui sera bientôt et pour la première fois à l'Accor Arena de Paris. Date prévue le 6 décembre prochain

Art3F dès demain à Mulhouse :

Art 3F c’est le salon d’art contemporain. Un concept original réunissant artistes et galeries sur un même lieu d’exposition. Présence de + de 250 artistes et galeries nationaux et internationaux (peinture, sculpture, photographie…). Il y aura + de 3500 œuvres à la vente. Vous pourrez profiter d’un échange direct avec les artistes et les galeries

Art3F c’est vraiment 3 jours de fêtes autour de l’art

📅 : Vendredi 14 Novembre 2025 de 16h à 23h

Samedi 15 Novembre 2025 de 10h à 20h

Dimanche 16 Novembre 2025 de 10h à 18h

📍 : Parc expo de Mulhouse.

Plus d’infos sur www.art3f.com

Afterwork ce soir à Colmar :

RDV au Fancy pour profiter d’un moment agréable dans ce piano bar. Au programme : amuse bouche, cocktails et tarifs afterworks. Mais aussi une ambiance DJ

📅 : Jeudi 13 novembre 19h

📍 : Le Fancy route d’Ingersheim à Colmar.