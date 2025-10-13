Collectes mobiles de don du sang :

Cette semaine encore, et comme toutes les semaines, les équipes de l’Efs organiseront de nombreuses collectes mobiles à travers le département du Haut-Rhin. Objectif : récolter un maximum de dons pour venir en aide aux malades et sauver des vies.

Pour être donneurs, il faut être majeur, en bonne santé. Venir avec une pièce d’identité et compter une heure de son temps ( collation offerte inclus)

Lundi :

Bergholz salle des fêtes 16h 19h30

Biesheim Constellium - collecte réservée 10h à 11h45 et de 13h à 15h30

Staffelfelden salle polyvalente 16h30 19h30

Mardi

Rixheim Salle du trèfle 15h30 à 19h30

Bennwihr salle culturelle 16h30 19h30

Westhalten salle polyvalente 16h30 19h30

Mercredi

Riedisheim l’Aronde 15h30 19h30

Brunstatt Didenheim Association St Gal 15h30 19h30

Jeudi

Soppe le Haut Foyer Rural 16h30 19h30

Niederhergheim salle communale 16h 19h30

Vendredi

Herrlisheim près Colmar GYmnase 6h30 19h30

Steinsoultz Complexe communal 16h30 19h30







Semaine du goût commence à Cernay :

La semaine du goût est un événement national. C’est la plus grande mobilisation en France entre les acteurs du goût et leurs publics. Une semaine d’animations pour éduquer au goût. Pour l’occasion, plusieurs restaurateurs de Thann Cernay et environs se mobilisent pour proposer des menus concoctés tout spécialement. Il y aura aussi plusieurs animations.

📅 : du lundi 13 au dimanche 19 octobre

📍 : restaurateurs participants Thann - Cernay

Programme complet et liste des restaurateurs participants à retrouver sur www.tourisme-thann-cernay.fr/.





Présentation d’un clip ce soir à Wittenheim :

Quelques adolescents se sont emparés du du thème du harcèlement pour réaliser un clip qui dénonce cette pratique hélas courante dans les cours d’écoles et sur les réseaux sociaux…

Dans le cadre d’un projet mené avec le lieu de vie "En Clin D'avenir" de Willer-Sur-Thur, ils ont réalisés un clip pour mettre des mots sur ce fléau et dénoncer cette malveillance qui peut laisser des traces à vie…

Ce soir, ils présentent ce clip “Les mots qui blessent”. C’est gratuit et ils besoin de votre soutien.

📅 : Lundi 13 octobre 18h30

📍 : Médiathèque de Wittenheim