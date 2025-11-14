A Colmar, découvrez le Musée éphémère Exposition des dinosaures

Bien plus qu’une exposition, le Musée Éphémère est la seule production européenne qui organise de véritables « live show » avec des maquettes robotisées complètement autonomes de dinosaures. Ce musée éphémère a cartonné à Paris et dans le monde entier. L’expo XXL débarque maintenant dans le Haut-Rhin au parc expo de Colmar. Un événement exceptionnel avec + 100 créatures en taille géante.

📅 : Samedi 15 novembre et dimanche 16 novembre de 10 à 19h

📍 : Parc expo de Colmar

https://le-musee-ephemere.com.

“Taboo” est à découvrir à Mulhouse :

C’est le retour du salon de l'érotisme “Taboo” au parc expo de Mulhouse. Nouvelle édition avec FLOR FM. Au programme, des spectacles érotiques, avec des rencontres et dédicaces, du shopping érotique et un espace libertin. Réservé aux plus de 18 ans, il s'agit d'un événement incontournable pour tous les amateurs de charme et de sensualité.

📅 : Vendredi 14 novembre de 17h à 2h et samedi 15 novembre de 16h à 2h

📍 : Parc expo de Mulhouse

Le concert de Jérémy Frérot ce soir à Sausheim :

Jérémy Frérot débarque ce soir sur la scène de l’Eden de Sausheim. Et lui fait clairement partie des artistes des plus talentueux de sa génération. Il a déjà 2 disques d’or à son actif ! Dont son dernier album “ Gamin des sables”, sorti en 2024. Ce soir , il fera un tour d’horizon de cette belle carrière avec son public. Un concert qu’il promet généreux et solaire.

📅 : Vendredi 14 novembre 20h

📍 : Ed&n de Sausheim.