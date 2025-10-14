Jean-Luc Lemoine ce soir au Théâtre de Colmar

Jean-Luc Lemoine revient au Théâtre municipal de Colmar avec son spectacle Liquidation. Dans cette nouvelle création, l’humoriste dresse un constat ironique et sans tabou sur notre société contemporaine. Des fake news aux emballements médiatiques sans oublier la montée de la bêtise… aucun sujet ne lui échappe. Un spectacle d’humour dans lequel le public est invité à prendre du recul face au flot permanent d’informations.

📅 : Mardi 13 octobre - 20h30

📍 : Théâtre municipal de Colmar

Ciné café cet après midi à Wittenheim :

Ce ciné café propose de découvrir ce soir le film “Le Million” avec Christian Clavier et Rayan Bensetti. Cette comédie met en scène Stan qui a volé un million et qui doit le remettre en place en moins de 24h. Pour cela il trouvera l’aide de Hippolyte, un serrurier peu regardant sur la déontologie.

“Le million” sera à voir en version malentendant mais ensuite vous pourrez profiter d'un café et d'une pâtisserie inclus en fin de projection.

📅 : Mardi 13 octobre - 14h30

📍 : cinéma Gérard Philippe de Wittenheim

Tarifs 5 euros

Le festival Mumaths est en place à Mulhouse :

Pour la toute première fois à Mulhouse se déroulera le Festival de Mathématiques, le « Mumaths » organisé par le Centre de Réadaptation de Mulhouse en partenariat avec M2A, le Collectif Maths, le CNRS et bien d’autres organismes !! Ce festival se déroulera jusqu’au 17 octobre dans trois sites : Le Centre de Réadaptation de Mulhouse, l’Université de Haute Alsace et l’école 42 à Mulhouse !!

Au programme : de nombreuses activités gratuites animées par des scientifiques et des mathématicien(ne)s mais aussi un spectacle, des jeux, des manipulations, des défis, des conférences animées et de nombreuses rencontres avec des personnalités

Que ce soit en solo, en famille ou en classe, le MuMaths est ouvert à toutes et à tous.