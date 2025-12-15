Nouvelle chasse au trésor proposée , cette fois à Kientzheim :

Un jeu nommé “Le lutin pétillant et la sauce de Kientzheim” Une chasse au trésor qui peut être faite quand vous le souhaitez ! Il suffit de venir se procurer le carnet de route à l'office de tourisme.

Munissez-vous ensuite du carnet de route, et essayez d'élucider les 11 énigmes afin de trouver le nom du fameux trésor... Une fois l'affaire résolue, vous pourrez aller récupérer un petit cadeau. Le bureau de l'office de tourisme est fermé le 25 décembre ainsi que le 1er janvier.

📅 : Jusqu'au 03 janvier

📍 : Office du tourisme de Kientzheim







La Filature se mobilise pour l’Etablissement Français du Sang :

La Filature de Mulhouse se mobilise et ouvre ses portes à toutes celles et ceux qui souhaitent, juste avant les fêtes, faire don d’un peu de son sang. Les équipes de l’EFS seront mobilisées sur place toute l’après-midi.

RDV de 13h à 18h15 dans la belle salle qu’est la Filature de Mulhouse.

De manière général, les équipes de l’EFS vous proposeront d’autres RDV toute la semaine :

Lundi :

Sundhoffen: Centre socio Culturel 16h30 19h30

Niffer : Salle Multi Activité 16h30 19h30

Cernay rue Gustave Eiffel 8h30 12h et 13h30 15h30

Mardi :

Sausheim : Maison du Territoire 10h30 12h et 13h30 16h

Bergheim : Centre sportif et Culturel 16h 19h30

Rixheim : Salle TRèfle 15h30 19h

Mercredi :

Rosenau l’Escale 16h30 19h30

Mulhouse Centre An Nour : 14h 19h

Koetzingue salle Edouard Kessler 16h30 19h30

Jeudi :

Huningue Novartis ( collecte réservée) 10h45 11h45 et 13h 15h

Jebsheim Salle polyvalente 16h30 19h30

Andolsheim Salle des fêtes 16h30 19h30

Vendredi :

Oltingue Salle Polyvalente 16h 19h30

Conditions : être majeur, en bonne santé et venir avec une pièce d’identité

Prévoyez une heure (collation offerte incluse)

L’ouverture de la patinoire d’Altkirch :

La patinoire d’Altkirch revient pour illuminer l’hiver et Noël 2025. Installée au cœur de la ville, elle devient chaque année un point de rendez-vous incontournable des familles et des amateurs de glisse. La patinoire d’Altkirch accueillera le public jusqu’au 4 janvier. Comme toujours, elle fonctionne par créneaux : un premier l’après-midi, un second en début de soirée.

Et la patinoire propose aussi toute une série d’animations originales. Par exemple ce vendredi : Le Père Noël fera escale à Altkirch pour rencontrer les enfants directement sur la glace. Une dernière tournée avant le grand soir : photos, sourires et magie assurés jusqu’à 19h30.

📅 : Jusqu'au 04 janvier

📍 : Altkirch

L’entrée est fixée à 3€ pour les adultes et 2€ pour les enfants et étudiants