Ben rodage à l'Entrepôt de Mulhouse :

Après plusieurs spectacles, L’humoriste Ben présente son 4eme seul en scène “Philosophe amateur”. Il évoque avec humour les contradictions du quotidien. Il mêle anecdotes, satire acerbe et observation sociale pour interroger écologie, famille et culture populaire.

Ce spectacle en rodage est à découvrir :

📅 : Jeudi 15, vendredi 16 & samedi 17 janvier à 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Plus d'infos sur www.lentrepot.org

Autre spectacle, celui de Michael Gregorio à voir demain

Michaël Gregorio - l'Odyssée de la Voix, un spectacle à voir demain à Colmar Michaël Gregorio séduit le public grâce à ses spectacles impressionnants combinant humour, musique et performances vocales exceptionnelles. Il imite avec précision une large variété de voix de chanteurs célèbres. Dans ce spectacle familial, Michael Gregorio invite à explorer la voix dans toute sa diversité : du cinéma muet de Chaplin aux comédies musicales.

📅 :Vendredi 16 Janvier 2026 à 20h30

📍 : Parc expo de Colmar







Afterwork à Colmar

Premier afterwork de l’année à Colmar. RDV ce soir pour cela au bar le Fancy avec DJ LXH. Un set énergique et stylé pour faire vibrer la soirée.

L’occas idéale de décompresser après le travail entre amis ou entre collegues.

📅 : Jeudi 15 janvier 19h

📍 : Fancy Colmar